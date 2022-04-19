أكثر من 10000 شخص يشاركون اليوم في مسيرة حومش الإحتجاجية في الضفة الغربية تحت حماية الجيش الإسرائيلي

في الوقت نفسه قال الجيش الإسرائيلي إنه لا جاهزية لتأمين المسيرة التي تعتمد مسارًا شائكًا يتداخل بقرى فلسطينية

من المقرر أن تنطلق اليوم مسيرة ينضم إليها نحو 10000 مشارك إسرائيلي معظمهم من مؤيدي اليمين، باتجاه مستوطنة حومش في الضفة الغربية، بالموازاة مع ذكرى الراحل يهودا ديمينتمان، الذي قُتل على الفور بالجوار جراء عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني منذ حوالي أربعة أشهر، وسيوفر الجيش الإسرائيلي الحماية للمتظاهرين.

من جهة أخرى، أفاد موقع N12 الإخباري أن الجيش الإسرائيلي أعرب عن عدم جاهزيته لتأمين الحدث، وقال إن هذه المسيرة لم تخضع للتنسيق ولم يصادق عليها. وأوضح الجيش أن البلاد تمر بفترة حساسة، وقواته "منتشرة إلى أقصى حد": فهي منتشرة في الضفة الغربية وعلى طول خط التماس بأكمله لمنع الهجمات العدائية. ويسوق الجيش الإسرائيلي ادعاءا بعدم توفر قوة بشرية كافية لتأمين مثل هذه المسيرة التي تمر عبر مسار شائك يتداخل بالقرى الفلسطينية في بعض المقاطع. ووقعت مواجهات في أوقات سابقة بين سكان يهودا والسامرة وفلسطينيين.

ووجه الضابط المسؤول رسالة تحذيرية إلى منظمي المسيرة المثيرة للجدل، ولا سيما رئيس المدرسة الدينية "يشيفات حومش" أوضح فيها أن الإصرار على تنفيذ المسيرة وسط هذه الأوضاع يعرض المشاركين للخطر، وأضاف "كل من يتجاوز قوات الجيش الإسارئيلي في المحاور الخطيرة المحاذية للقرى الفلسطينية يعرض نفسه لموت محدق".

من جانبهم، أوضح منظمو المسيرة أنه تم تأمين حافلات لنقل المشاركين في المسيرة إلى نقطة الإنطلاق، وتمتد هذه على نحو كيلومترين وصولاً إلى حومش التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بسبب البناء غير القانوني.

ومن المقرر أيضأً أن يشتمل النهار على فعاليات مثل مجمعات للتخييم، ألعاب نفخ، زوايا فنية للأطفال، وسيستقبل القادمين كبار الحاخامات في الصهيونية الدينية.

وفي الساعة 3:30 مساءً تقام وقفة تضامنية لدعم المدرسة الدينية.