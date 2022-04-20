إغلاق شامل في الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 5:00 مساء

قررت السلطات الأمنية في إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وكذلك على المعابر في قطاع غزة ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 5:00 مساءا. ويأتي القرار في أعقاب التئام مجلس الأمن المصغر الذي ارتأى ضرورة الإغلاق عشية الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وسيتواصل في الوقت نفسه الحفاظ على إجراءات تأمين دخول وخروج المصلين الفلسطينيين، إضافة إلى تأمين الممرات للحالات الإنسانية والحالات الاستثنائية وذلك بالتنسيق المسبق مع منسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية.