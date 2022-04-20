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إغلاق شامل في الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 5:00 مساء

i24news

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عمال فلسطينيون يعودون إلى منازلهم بعد إنهاء يوم عمل في إسرائيل، بعد عبورهم من نقطة تفتيش أمنية إسرائيلية بالقرب من بلدة نعلين الفلسطينية ، غرب رام الله في الضفة الغربية ، 5 سبتمبر ، 2019.
ABBAS MOMANI / AFPعمال فلسطينيون يعودون إلى منازلهم بعد إنهاء يوم عمل في إسرائيل، بعد عبورهم من نقطة تفتيش أمنية إسرائيلية بالقرب من بلدة نعلين الفلسطينية ، غرب رام الله في الضفة الغربية ، 5 سبتمبر ، 2019.

إغلاق شامل في الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 5:00 مساء

قررت السلطات الأمنية في إسرائيل فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وكذلك على المعابر في قطاع غزة ابتداء من يوم غد الخميس الساعة 5:00 مساءا. ويأتي القرار في أعقاب التئام مجلس الأمن المصغر الذي ارتأى ضرورة الإغلاق عشية الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

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وسيتواصل في الوقت نفسه الحفاظ على إجراءات تأمين دخول وخروج المصلين الفلسطينيين، إضافة إلى تأمين الممرات للحالات الإنسانية والحالات الاستثنائية وذلك بالتنسيق المسبق مع منسق العمليات الحكومية في الضفة الغربية.