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رئيسة البوندستاغ الألماني تشارك لأول مرة في احتفالات يوم ذكرى المحرقة في الكنيست

i24news

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رئيسة البوندستاغ باربل باس تتحدث عن افتتاح جمعية الاتفاقية الفيدرالية في 13 فبراير 2022 في المبنى البرلماني Paul-Loebe-Haus في برلين ، ألمانيا.
Jens Schlueter/AFPرئيسة البوندستاغ باربل باس تتحدث عن افتتاح جمعية الاتفاقية الفيدرالية في 13 فبراير 2022 في المبنى البرلماني Paul-Loebe-Haus في برلين ، ألمانيا.

تحل باس ضيفًة على رئيس الكنيست عضو الكنيست ميكي ليفي حيث ستشارك بمعظم الفعاليات التي ستقام بالكنيست

من المقرر أن تشارك رئيسة البرلمان الألماني- البوندستاغ، باربيل باس، في فعاليات إحياء ذكرى المحرقة هذا الأسبوع في الكنيست. تحل باس ضيفًة على رئيس الكنيست عضو الكنيست ميكي ليفي حيث ستشارك بمعظم الفعاليات التي ستقام في الكنيست. ويفيد موقع واللا أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها شخصية ألمانية رفيعة المستوى في احتفالات الكنيست بإحياء ذكرى المحرقة والبطولة.

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وأبلغ رئيس الكنيست ميكي ليفي، رئيسة البوندستاغ شكره على قبول دعوته لحضور الفعاليات الخاصة بإحياء يوم المحرقة. وقال " إن الخطوة تعتبر مؤشرًا على العلاقات الخاصة بين إسرائيل وألمانيا وعلى قبول الأخيرة تحمل مسؤوليتها الأخلاقية عن جرائم الكارثة التي ارتكبها هذا البلد بحق اليهود. لا شك لدي بأن هذه الزيارة المؤثرة ستساعد أيضا في تعزيز العلاقات والعمل البرلماني بين الكنيست والبوندستاغ".