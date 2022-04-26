الصحة الإسرائيلية: سحب منتجات شركة شتراوس-عليت من الأسواق لاحتوائها على السالمونيلا

وزارة الصحة: لم يتم الحصول على النتائج النهائية للفحوصات التي أجريت على منتجات الشوكولا لكن تم جمعها احترازيًا

أعلنت شركة شتراوس-عليت الإسرائيلية المختصة بصنع الشوكولاطة ومنتجات الألبان على أنواعها إضافة إلى الألبان المحلاة والبوظة عن أكبر استدعاء لمنتجاتها من الأسواق الإسرائيلية الليلة الماضية، على خلفية النتائج الحاسمة حول اشتمال هذه المنتجات على بكتيريا السالمونيلا.

وأقرت وزارة الصحة في إسرائيل بعلمها منذ أسبوع بوجود نتائج أولية على وجود السالمونيلا في محيط منطقة الإنتاج. لكنها فضلت اتباع الإجراءات، وانتظار النتائج النهائية، لذلك أيضًا أعلنت شركة شتراوس عليت بالأمس فقط عن أكبر عملية سحب لمنتجاتها في تاريخ البلاد، والتي تم تمديدها لاحقًا لتشمل منتجات أخرى.

في الأثناء، تم الكشف عن الاشتباه في إصابة طفلين بالسالمونيلا بعد تناول بعض المنتجات المدرجة في الاستدعاء. فقد وصل شقيقان يبلغان من العمر سنة ونصف و 4.5 سنوات إلى مستشفى أسوتا في أشدود تظهر عليهما أعراض عدوى السالمونيلا. وتم إرسال الشقيق الأصغر إلى المنزل بعد تقديم العلاج له وشعوره بالتحسن، وأجريت الفحوصات للشقيق الأكبر وأخذت منه عينات، بانتظار إجابات نهائية.

ويفيد التقرير في واينت أنه بتاريخ 19 أبريل/نيسان أي الثلاثاء الماضي، تم استلام النتائج الأولية من الشركة المنتجة للألبان والشوكولاطة والتي جاءت كجزء من عمليات التفتيش الروتينية وأظهرت وجود السالمونيلا في منطقة الإنتاج بالمصنع في منطقة الجليل، ولكن ليس في المنتجات الغذائية التي تم أخذ عينات منها ولم تكن قد خرجت إلى الأسواق بعد. وصدرت نتيجة لذلك، تعليمات للشركة بإجراء اختبارات أوسع لبيئة الإنتاج والمنتجات والمواد الخام.

وبعد يومين، أي مساء يوم 21 نيسان/أبريل، تم تلقي تقرير عن نتائج غير نهائية تشير إلى الاشتباه في وجود السالمونيلا في المادة الخام، في اختبار سريع وليس اختبار معمل كامل يستغرق جلاؤه حوالي خمسة أيام. وبناء على ذلك أشارت وزارة الصحة بعد مطالبة الشركة المصنعة باستدعاء المنتجات الملوثة.

وبعد ظهر أمس، الإثنين اتصلت الشركة المصنعة بوزارة الصحة لتبلغها بنتائج الاختبارات النهائية، والتي تشير إلى وجود دليل على وجود السالمونيلا في بيئة الإنتاج والمواد الخام. وقامت الشركة على إثر ذلك بالإعلان عن استدعاء جميع منتجات الشوكولاطة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى بداية شهر شباط/ فبراير.

وأفادت وزارة الصحة أنه لم يتم الحصول على النتائج النهائية للفحوصات التي أجريت على منتجات الشوكولاطة التي يتم تسويقها في المتاجر وأن أمر استدعائها تم كإجراء احترازي حتى وصول النتائج غدًا لمنتجات الشوكولاطة أيضًا.