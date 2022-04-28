ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتلقى بدوره رسالة تهديد بالقتل مقرونة برصاصة

نفتالي بينيت: "الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان عميقًا"

تلقى ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، يوني بينيت رسالة تهديد بالقتل مقرونة برصاصة. وسبق أن أرسل مجهول رسالة مماثلة لزوجة رئيس الحكومة وتبذل الشرطة بالتعاون مع جهاز الأمن العام الجهد اللازم للتحقيق في الأمر والوصول إلى مرسل هذه الرسائل. بحسب ما ورد في موقع "واينت" الإسرائيلي.

قال نفتالي بينيت عقب تهديده وعائلته بالقتل، إن "الصراع السياسي يجب ألا يصل إلى العنف والبلطجة والتهديدات بالقتل، مهما كان عميقًا"، مضيفا : "أنا رئيس الوزراء وشخصية سياسية، لكنني أيضًا زوج وأب ومن واجبي حماية زوجتي وأولادي... يجب إخماد نيران الخطاب السياسي".

يشار إلى أن بينيت يعتبر كمن نكث بالعهد تجاه ناخبيه المعروفين بمواقفهم اليمينية، حين قبل الجلوس إلى جانب حزب عربي في الحكومة في الوقت الذي تعهد فيه بألا يفعل ذلك.

وكانت رئيسة الائتلاف عيديت سيلمان قد عقبت بعد إعلان انسحابها من الحكومة بالقول إن بينيت لم يقم الولاء لقيم اليمين في حين بقيت هي وزميلها المنشق عن حزب يمينا الذي يترأسه بينيت عميحاي شيكيلي وفيين لمبادئهما. وأضافت سيلمان: "أشعر بصدق مع قيمي ومع ناخبي. هذا الجمهور يبحث عن الانتقام".وشددت على "لسنا منشقين، نحن مخلصون لوعودنا ومنبرنا والقيم التي التزمنا بها تجاه ناخبي يمينة"