"مسيرة الحياة" 2022 تنطلق من أوشفيتس إلى بيركناو في بولندا بمشاركة مواطنين عرب من إسرائيل ولاجئين أوكرانيين

الرئيس البولندي "هذه هي رحلة الحياة، هذا هو انتصار الحياة. يجب أن نتأكد من عدم تكرار مثل هذا الشيء مرة أخرى"

تميزت مسيرة الحياة هذا العام التي انطلقت، اليوم الخميس، من معسكر الإبادة في أوشفيتس في بولندا إلى مثيله سيء الصيت بيركناو بانضمام 100 شاب عربي من مواطني إسرائيل، لأول مرة في تاريخ المسيرة.

وقال إيرز إيشيل أحد مؤسسي مدارس القيادة الاجتماعية المصاحبة للوفد: "هؤلاء الشباب يسيرون وهم رافعين العلم الاسرائيلي وهذا يحدث بالفعل للمرة الاولى هنا على أرض معسكر الإبادة. وأضاف أن الوفد العربي المشارك شارك في وقت سابق في 3 أيام تحضيرية للرحلة". وأشاد القيادي "بإصرار الفتية على المشاركة بالرغم من تلقيهم عددًا غير قليل من التهديدات على خلفية مشاركتهم، ومع ذلك فهم يواصلون القيام بذلك."

ويفيد موقع واينت أن نحو 2600 شخص من بينهم ناجون من المحرقة ولاجئون من الحرب في أوكرانيا ووفد عربي من إسرائيل وأحفاد الذين خدموا في الجيش النازي كلهم ساروا فوق الأرض المشربة بالدماء في يوم إحياء ذكرى الكارثة والبطولة لعام 2022.

وكانت مسيرة الحياة التقليدية قد توقفت على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد 19، إلا أنها انطلقت اليوم بزخم وحضور لافت شارك فيه أيضا الرئيس البولندي أندجيي دودا الذي قال: "هذه هي رحلة الحياة، هذا هو انتصار الحياة. يجب أن نتأكد من عدم تكرار مثل هذا الشيء مرة أخرى". وأضاف الرئيس البولندي: "أولئك الذين يسيرون في هذه المسيرة يرون أنه حتى النازيين الأكثر فظاعة ليسوا قادرين على تدمير الأمم العظيمة. الرغبة في الحياة هو أمر يتجاوز كل العوائق. حين سرت إلى جانبكم من أوشفيتز إلى بيركيناو شعرت بمسؤولية كبيرة بوصفي أمثل شعبي ومن المنظور التاريخي أيضًا".

ويضيف واينت أن المسيرة خلت هذا العام على غير العادة، من أي تمثيل حكومي.

والتقى موفدنا إلى أوشفيتس بمؤسس متحف معبر الحضارات أحمد العبيد المنصوري الإماراتي، الذي قال حين سئل عن مشاركته وانطباعاته "لم يحدث بالتاريخ أن وقعت جرائم ضد عرق معين أو دين معين مثلما حصل مع اليهود على يد النازيين".

وبدا على المنصوري التأثر الشديد "إن المرء يشعر بالحزن". وأوضح العبيد المنصوري أن الفكرة الرئيسية ليست إحياء الجانب السلبي، وإنما أن نتعلم عن ما حدث، والوقوف على المراحل التي أسست لمثل هذه الفظائع حتى نمنع تكرار هذه الجرائم".

كما ألقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ كلمة مسجلة على شريط فيديو. قال فيها: "على مدى العامين الماضيين، لم نأتي لمشاهدة الجحيم والرعب، ومارسنا طقوس الحزن في بيوتنا، وتواصلنا مع بعضنا البعض من خلال الشاشات. ولكن اليوم، الحمد لله، أتحدث إليكم هنا من القدس، عاصمة دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية بينما أنتم تسيرون إلى المعسكر بأقدامكم مرة أخرى. نحن نسير لكي نعبر عن حزننا ونتذكر ونتعهد بألا تتكرر مسيرات الموت التي انطلقت قبل 80 عامًا وبأننا لن ننسى أمرها.