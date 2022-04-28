الرئيس الإسرائيلي في ختام مراسم إحياء ذكرى المحرقة: "دروس الماضي وتحديات الساعة تتطلب منا إدراك أهمية العمل معا"

هرتسوغ: القدر كتب لنا ولأطفالنا أن نكون الجيل الأخير الذي يستمع إلى أهوال المحرقة من مصدر أول وهذا امتياز هائل

ألقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ في الحفل الختامي لفعاليات يوم ذكرى المحرقة والبطولة، اليوم الخميس، خطابًا لخص من خلاله دروس وعبر الكارثة التي اجتازها الشعب اليهودي بكل مكوناته وأطيافه، ودعا إلى عدم الخوف من الاختلاف والتنوع (الذي يكوّن المجتمع الإسرائيلي).

واشار إلى أن "التباين بالأفكار في داخلنا له قيمة كبيرة والأهم من ذلك تجمعنا قواسم مشتركة، خطوط هيكلية وحدود لا يجوز التنازل عنها وقت الحديث عن عبر الكارثة".

وأضاف هرتسوغ في الحفل الذي يقام سنويا منذ عام 1949 ويقام هذه السنة كما جرت العادة بعد عامين من العزلة التي فرضتها الكورونا أن الدرس الأول هو " أن دولة إسرائيل على تباينها واختلافاتها وهي تحوي الكثير من المجتمعات والمبادئ إلا أنها تبقى البيت الأبدي للشعب اليهودي وأننا سنحافظ على أنفسنا بأنفسنا". ولفت إلى ان العبرة الثانية هي التمسك بالتكافل والتعاضد على ضوء دروس الماضي وتحديات الساعة التي تتطلب من الجمهور العمل معا والدرس الثالث هو محبة الإنسان وقد استشهد هرتسوغ بآية من التوراة تؤكد العبرة التي شدد على أهميتها.

وأضاف هرتسوغ أن "القدر كتب لنا ولأطفالنا أن نكون الجيل الأخير الذي يستمع إلى أهوال المحرقة من مصدر أول. وهذا امتياز هائل. يجب ألا تصبح المحرقة مجرد مجال للبحث التاريخي".

ودعا الرئيس إلى إحياء ذكرى واستذكار أرواح الضحايا، والصالحين بين الأمم، والجنود ومقاتلي الغيتو وكل من يعمل على حفظ الذاكرة والتراث. وأضاف "ذكرى الهولوكوست تتطلب منا التمسك بالقيم الثلاث التي ذكرتها. هذه التزامات هي في الواقع حقوق مقدسة، يجب أن نحافظ عليها حية في قلوبنا من جيل إلى جيل".