فرض إغلاق شامل على مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لثلاثة أيام عشية مراسم استقلال إسرائيل

من المقرر أن يبدأ الإغلاق بعد غدٍ الثلاثاء 3 أيار الساعة 3 بعد الظهر، ويرفع يوم الجمعة 6 أيار من منتصف الليل

قررت المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل بناء على تقييمات أمنية، الأحد، فرض إغلاق تام وشامل يشمل كافة مناطق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، خلال يوم إحياء الذكرى لضحايا الجيش الإسرائيلي وضحايا الأعمال العدائية إضافة إلى يوم استقلال دولة إسرائيل الرابع والسبعين.

ومن المقرر أن يبدأ الإغلاق بعد غدٍ الثلاثاء 3 أيار/ مايو الساعة الثالثة بعد الظهر، ويرفع الإغلاق يوم الجمعة 6 أيار/ مايو 2022 منتصف الليل (ليلة الخميس والجمعة)، رهنا بتقييم الوضع الأمني.

يحظر المرور إلى إسرائيل من هذه المناطق خلال فترة الإغلاق، إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، وبإبراز موافقة منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية.