وزارة الصحة الإسرائيلية: تلوث المنتجات بالسالمونيلا في مصنع شتراوس لم ينتشر على نطاق واسع

من بين 300 عينة تم أخذها حتى الآن تتعلق بالشكاوى، وجد أن 30 عينة فقط كانت إيجابية لتلوث السالمونيلا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، يوم الأحد، إن تلوث السالمونيلا في مصنع مجموعة شتراوس عليت لم يتفشى على نطاق واسع حتى اللحظة.

وكانت شركة شتراوس قد أعلنت الأسبوع الماضي عن سحب مجموعة كبيرة لمنتجاتها التي تحمل علامتها التجارية "عليت" للشوكولاتة بعد العثور على آثار لبكتيريا السالمونيلا في منتجاتها. وأعقب ذلك إعلان وزير الصحة الإسرائيلي ناحمان آش في وقت لاحق من الأسبوع عن إغلاق المصنع لمدة ثلاثة أشهر أو حتى يتم إعادة الأوضاع إلى طبيعتها الصحيحة التي ستسمح للبدء في العمل من جديد.

وتم الإبلاغ، حتى صباح الأحد، عن 21 حالة ذات صلة بحدث السالمونيلا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "تشير النتائج، في هذه المرحلة، بناء على الأرقام إلى أنه لم يحدث تفش واسع النطاق".

وفقًا لتدقيق وزارة الصحة، تم إجراء أعمال صيانة مؤخرًا في المصنع قد يكون لها تأثير على سلامة إنتاج الغذاء، إضافة إلى نتائج أخرى. كما توصل التحقيق إلى عدم وجود صلة بتفشي آخر للسالمونيلا ظهر في مصنع تديره شركة فيريرو لصناعة الشوكولاتة في مدينة آرلون البلجيكية.

وقالت وزارة الصحة إنه من بين 300 عينة تم أخذها حتى الآن تتعلق بالشكاوى، وجد أن 30 عينة كانت إيجابية لتلوث السالمونيلا.