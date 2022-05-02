English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

الشاباك الإسرائيلي يكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد إسرائيليين من خلال حسابات الشبكة

i24news

دقيقة 1
المشغل الإيراني استخدم حسابا وهميا تمت إسم سارة بوبي وفق ما كشف جهاز الأمن العام الشاباك الإثنين 2 أيار 2022
GSS Communicationsالمشغل الإيراني استخدم حسابا وهميا تمت إسم سارة بوبي وفق ما كشف جهاز الأمن العام الشاباك الإثنين 2 أيار 2022

حاول المشغل الإيراني جمع معلومات استخبارية وإلحاق الأذى بممثلي الشركات التجارية ودبلوماسيي الدول العربية

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن شبكة تجسس إيرانية قامت بنشاطات خلال الأشهر الأخيرة لاختيار وتجنيد مواطنين إسرائيليين في عملية جمع المعلومات، بل وحتى إلحاق الضرر بأهداف في البلاد.

Video poster

وعملت تلك الشبكة من خلال حساب وهمي على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت إسم إمرأة تدعى "سارة بوبي"، وعرفت هذه نفسها على أنها امراة يهودية شابة لها علاقات ومصالح تجارية في إسرائيل. 

واستخدم العميل الإيراني الذي يدير الحساب الوهمي تلك القصة للتغطية حتى يتسنى له فرض مهام مختلفة، على غرار أن يطلب الانتقام من أشخاص يدينون له بالمال، والرغبة في إيذاء خصومه الشخصيين، وحتى الرغبة في إيذاء المثليين بشكل عام. وقام العميل الإيراني بإطار الاتصالات التي يجريها مع أشخاص وقعوا في حباله، بتحويل الأموال باستخدام عملة البيتكوين الإلكترونية. 

كما حاول المشغل الإيراني جمع معلومات استخبارية وإلحاق الأذى بممثلي الشركات التجارية ودبلوماسيي الدول العربية العاملة في إسرائيل.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق