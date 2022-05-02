الشاباك الإسرائيلي يكشف عن شبكة إيرانية لتجنيد إسرائيليين من خلال حسابات الشبكة

حاول المشغل الإيراني جمع معلومات استخبارية وإلحاق الأذى بممثلي الشركات التجارية ودبلوماسيي الدول العربية

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي عن شبكة تجسس إيرانية قامت بنشاطات خلال الأشهر الأخيرة لاختيار وتجنيد مواطنين إسرائيليين في عملية جمع المعلومات، بل وحتى إلحاق الضرر بأهداف في البلاد.

وعملت تلك الشبكة من خلال حساب وهمي على شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك تحت إسم إمرأة تدعى "سارة بوبي"، وعرفت هذه نفسها على أنها امراة يهودية شابة لها علاقات ومصالح تجارية في إسرائيل.

واستخدم العميل الإيراني الذي يدير الحساب الوهمي تلك القصة للتغطية حتى يتسنى له فرض مهام مختلفة، على غرار أن يطلب الانتقام من أشخاص يدينون له بالمال، والرغبة في إيذاء خصومه الشخصيين، وحتى الرغبة في إيذاء المثليين بشكل عام. وقام العميل الإيراني بإطار الاتصالات التي يجريها مع أشخاص وقعوا في حباله، بتحويل الأموال باستخدام عملة البيتكوين الإلكترونية.

كما حاول المشغل الإيراني جمع معلومات استخبارية وإلحاق الأذى بممثلي الشركات التجارية ودبلوماسيي الدول العربية العاملة في إسرائيل.