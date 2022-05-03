رئيس الوزراء الإسرائيلي يلقي كلمة في حفل تأبين ضحايا معارك إسرائيل في مؤسسة يد لبانيم في القدس

من قدسية هذا اليوم، من منطلق الشوق لمن هم ليسوا معنا، فإننا نقسم على أن نحافظ على هذا البيت، الذي كان بيتهم

ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء اليوم الثلاثاء كلمة على شرف الجنود الإسرائيليين ضحايا معارك إسرائيل. وجاء في كلمته " سادتي الكرام في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، تمركز جيش الدفاع الإسرائيلي في جنوب لبنان من أجل إنشاء شريط دفاعي يمنع الإرهابيين من إيذاء سكان الشمال. في كل مرة دخلنا فيها لبنان كنا نعرف بالضبط الغاية التي نقاتل من أجلها. أمامنا من الشمال الأضواء الصفراء لقرى لبنان، وخلفنا من الجنوب الأضواء البيضاء لبلداتنا الشمالية. وعُلقت عند كل نقطة عسكرية لافتة كبيرة كتب عليها: "المهمة: حماية سكان الشمال".

كنا مجموعة صغيرة من المحاربين والقادة. الجميع يعرف الجميع إلى حد كبير. كنا نعرف أي الوحدات نفذت أي عملية. فإما كانت تلك سييرت جولاني، أو كتيبة المظليين أو كتيبة ناحال أو جفعاتي أو شيريون. وأنا بدوري بوصفي قائد سرية أنذاك في فرقة ماجلان، كنت جزءًا من نفس مجموعة الجنود.

تلك الحرب اليومية لم يكن لها إسم ولكن كان لها ثمن. خير أبنائنا وأصدقائنا الذين سقطوا صرعى. كل ضحية كان لها اسم، وخلف هذا الاسم عالم بأكمله".

واستذكر رئيس الوزراء جملة من أسماء الجنود الذين بذلوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم، فذكر بداية إيتان بلحسن الذي تميز بهدوئه في حين شعر الآخرون بالرهبة قبل الانطلاق إلى أية مهمة، ووصفه بالمقاتل واعتبره أخاً له بعيدًا عن أي توصيفات طائفية. ومنه انتقل إلى ذكر محاسن المقاتل يوآف هار شوشانيم طيب القلب، فإلى شماعيا أفيحاي دانوخ الذي "كان مقاتلا وكان أخي".

وأضاف بينيت "كنا هناك، في لبنان، كلنا معًا. أبناء الكيبوتس مع أبناء المدن، العلمانيون مع المتدينين، سكان بئر السبع مع سكان تل أبيب، اليمين واليسار، اليهود مع غير اليهود. كانت العلاقة بيننا جميعًا طبيعية، ولا ينبغي الحديث عنها على الإطلاق. قضينا معًا الليالي الطويلة في نقاط الحراسة. نمنا معًا في الغرف المزدحمة داخل الثكنة. معًا انطلقنا على اقدامنا في العتمة الحالكة لتنفيذ العملية. كل واحد منا خاطر بحياته من أجل الآخر. كلنا اخوة".

بقي العديد من الأصدقاء هناك. شباب، لم يتعدوا الـ 19 عامًا أو ال 20 عامًا لم يعودوا. سيبقون إخواننا إلى الأبد".

وأشار بينيت بالقول: " إخواني وأخواتي، لدينا جيش إسرائيلي قوي، وأجهزة أمنية ممتازة، وحارس إسرائيل لا ينام ولا تغمض له عين، ونحن على أهبة الاستعداد للتعاطي مع التهديدات القريبة والبعيدة. ومن موقع مسؤوليتي أقول لكم قوتنا أكبر من قوة مجموع أعدائنا.

وختم بينيت كلمته بدعوة الشعب الإسرائيلي إلى الوحدة وتجاوز الخلافات السياسية والطائفية والدينية وقال "لا تدعوا الخلافات تمزقكم من الداخل".

وأضاف مقتبسًا من رثاء داوود في التوراة: "أنا آسف من أجلك يا أخي يهوناتان. سرني حضورك جدًا " في إشارة إلى ان كلمة أخي تعني الصديق وهي ترافقنا إلى يومنا هذا. منذ فجر الصهيونية، مرورًا بحرب التحرير ومعارك إسرائيل وحتى يومنا هذا سقط خيرة أبنائنا وبناتنا في المعركة الوجودية لدولة إسرائيل. في هذا اليوم نحتضن العائلات التي خسرت أغلى تملك.

في هذا اليوم ، نحتضن جميعًا العائلات التي فقدت أغلى ما لديها على الإطلاق.

من قدسية هذا اليوم، من منطلق الشوق لمن هم ليسوا معنا، فإننا نقسم على أن نحافظ على هذا البيت، الذي كان بيتهم، البيت الذي ضحوا بحياتهم من أجله".

فلتحفظ أرواح إخوتنا الذين سقطوا في حزمة الحياة ".