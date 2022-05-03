الرئيس هرتسوغ في الذكرى الـ 74 لضحايا معارك إسرائيل: "واجبنا تجاه الأجيال القادمة الحفاظ على دولة إسرائيل مزدهرة وقوية"

"غدًا، في هذا الوقت، سنكون جميعًا كالحالمين مرة أخرى، ونحن نشاهد علم الدولة يرتفع إلى أعلى الصاري، بفضلهم"

افتتح رئيس الدولة الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ فعاليات الذكرى الرابعة والسبعين لضحايا معارك إسرائيل من الجنود والمدنيين ضحايا العمليات العدائية، بخطاب ألقاه مساء اليوم الثلاثاء، أمام باحة حائط المبكى، قال فيه "بناتنا وأبناؤنا قاتلوا معًا ولم يسألوا من منهم يمينيًا ومن منهم من اليسار".

وجاءت كلمة الرئيس في أعقاب إطلاق صفارة الإنذار التي جرت العادة على إطلاقها للتضامن دقيقة مع ضحايا معارك إسرائيل. وأضاف هرتسوغ " "صفارة الإنذار التي اخترقت فراغ حياتنا هي أنقى لحظة في التقويم الإسرائيلي. لحظة حداد كبير ومرير. لحظة هي خلاصة هذا الأسبوع، خلاصة دولة إسرائيل التي تنهض من هوة الحزن العميقة إلى معجزة الاستقلال والوجود".

خاطب هرتسوغ لاحقًا العائلات الثكلى: "اللقاءات معكم، خاصة في الأشهر الأخيرة، ستبقى محفورة في قلبي. كثيرة هي العائلات التي دقت الفاجعة أبوابها وقلبت عالمها رأسًا على عقب، وما من عزاء. والقلب ينفطر ليس فقط على حقيقة من كانوا، بل على ما لم يعد بوسعهم أن يكونوا، على غيابهم الحاضر بقوة، كل يوم في السنة، وليس فقط بيوم الذكرى."

وتطرق هرتسوغ في خطابه إلى فعاليات عيد الاستقلال: "غدًا، في هذا الوقت، سنكون جميعًا كالحالمين مرة أخرى، ونحن نشاهد علم الدولة يرتفع إلى أعلى الصاري، بفضلهم وبفضل العائلات الثكلى. إنه واجبنا تجاه الذين سقطوا، واجبنا تجاهكم، واجبنا تجاه الأجيال القادمة الحفاظ على دولة إسرائيل مزدهرة وقوية". وفي نهاية حديثه، تمنى الرئيس هرتسوغ الشفاء للجرحى ورفع صلاته من أجل عودة الأسرى والمفقودين من الجنود والمدنيين "الذين ما زالت مهمة إعادتهم إلى الديار على عاتقنا".