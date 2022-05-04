رئيس الوزراء الإسرائيلي في الذكرى الرسمية لشهداء معارك إسرائيل:" سنوقع الضربات ليس فقط بمن يؤذينا مباشرة ولكن سيدفع الحساب مرسلوهم أيضًا"

أقسمنا على الوصول إلى المواجهة القادمة، بحال فرضتها الحاجة، جاهزين ومدربين، نفاجئ ولا نفاجأ، وسنضرب العدو

افتتحت صباح اليوم الأربعاء، مراسم تأبين شهداء القوات المسلحة الإسرائيلية في تمام الساعة 11:02 على جبل هرتسل بالقدس، فور انطلاق صفارات الإنذار التي استمرت دقيقتين، بدأ بعدها الاحتفال رسميًا. أقيمت المراسم، بحضور الرئيس يتسحاك هرتسوغ، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الكنيست عضو الكنيست ميكي ليفي، ورئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ورئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي وآخرين.

وبعد انتهاء الصافرة مباشرة نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عرضًا جويًا غير مشهود، تكريمًا لشهداء معارك إسرائيل وتقدمت أرملة الرقيب بالاحتياط جدعون خليف الذي سقط في السابع من كانون أول 1983 في حرب لبنان لإضاءة الشعلة.

وألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت كلمة أشار من خلالها إلى أهمية المحافظة على اللحمة بين مكونات الشعب الإسرائيلي والإجتماع على الهدف المتمثل بوحدة الصف لا سيما أمام الكوارث ودرءا لها، وقال بينيت في خطابه: "يوم ذكرى شهداء الجيش الإسرائيلي هو يوم مقدس في دولة إسرائيل. قبل لحظات قليلة، وقفنا معًا كرجل واحد في قلب واحد، وأصغينا بكليتنا لصوت صفارات الإنذار المرتعش الأبدي. صوت الصمت الرقيق. صوت سكوت آلاف الضحايا الذين سقطوا في معارك إسرائيل. "وننظر حولنا ونرى وجوهاً جديدة معذبة، وجوه المنضمين الجدد إلى العائلة الإسرائيلية الكبيرة المكلومة. ترافقنا بطولة محاربينا من زمن أسلافنا الجريئين القدامى مرورًا بفجر الصهيونية وحتى أيامنا هذه كخصلة أساسية".

وشدد رئيس الوزراء في كلمته على أن "العنف والإرهاب ليستا ظاهرتين أو قدرًا لا مفر منه فرض على دولة إسرائيل. نحن سنوقع الضربات ليس فقط على من يؤذينا بشكل مباشر، ولكن ستنال منا أيضًا الجهة التي أرسلته. انتهى عصر حصانة مدبري الإرهاب. ولن يكون الحساب محصورًا فقط على المبعوث الإرهابي، بل سيدفع الثمن من أرسله حتى وإن كان على بعد ألف ميل إلى الشرق من هنا. فالنظام الذي يمول الإرهاب، والنظام الذي يسلح الإرهاب، والنظام الذي يأمر بالإرهاب لم يعد بإمكانه الاختباء جبنًا في مكان بعيد. لقد ابتدأ تدفيع الثمن، والذي سيزداد فقط مع الوقت. سيواجه أعداؤنا المزيد والمزيد من المبادرات والإصرار والابتكار. وقد أقسمنا على الوصول إلى المواجهة القادمة، بحال فرضتها الحاجة، جاهزين ومدربين، نفاجئ ولا نفاجأ، وسنضرب العدو ضربة قاسية وحاسمة".