رئيس الشاباك: "رجالي يدركون تمام الإدراك أن السبيل إلى حب الوطن يتم عبر ركوب المخاطر والمشقات"

أوضح بار أن "أعضاء التنظيم لا ينخرطون بالحديث أو التغريد بل يؤدون مهامهم بالدفاع دون أن يلحظهم أحد".

قال رئيس الشاباك رونين بار صباح الثلاثاء، في حفل أقيم إحتفاء بذكرى ضحايا معارك إسرائيل في مقر الشاباك إن "قوتنا كانت دائما في وحدتنا. وبالتحديد في هذا اليوم الذي نجتمع فيه مع ذواتنا، يجب أن نتذكر خطر الانقسامات والخطاب العنيف والتحريض الذي يمكن أن يقودنا إلى هاوية خطيرة" وفق النشر في واينت.

وعلق رئيس الشاباك على حملة عضو الكنيست اليميني إيتمار بن غفير ضده، بالقول إن "أعضاء التنظيم لا ينخرطون بالحديث أو التغريد بل يؤدون مهامهم بالدفاع دون أن يلحظهم أحد".

وأضاف بار أنه "منح أمس ثلاثة أوسمة لأحد المركزين ومقاتلين تحت إشرافه، لشجاعتهم والمخاطرة بحياتهم في مدينتي الخضيرة ويافا، وبذلك منعوا بشكل مباشر توسع الأسرة المكلومة. انتبهوا إلى الخطر، وركضوا بدون حماية وأجهزوا على العدو". كما لفت إلى أن عملاً دؤوبًا متكاملاً يتم كل ليلة من جانب حراس أمن ومقاتلين، ومحققين يدخلون إلى المناطق بمرافقة الوحدات الخاصة، أو في بعض الأحيان بمفردهم، يتعرضون لإطلاق النار في سبيل إحباط هجمات إرهابية. ويقف من خلفهم، تنظيم كامل والدعم الذين يوجهونهم ويحمونهم. ليس هناك من يستطيع أن يعلم هؤلاء الأشخاص حب الوطن لأنهم ببساطة يكسبونه كل ليلة ويدركون تمام الإدراك أن السبيل إليه يتم عبر ركوب المخاطر والمشقات".

ويوجه بار انتقاداته بشكل واضح وصريح على خلفية الحملة الدعائية الهجومية التي شنها بن غفير على رئيس جهاز الأمن العام حين نشر على شكل إعلان ما مفاده "لقد فشلت في جبل الهيكل (الحرك القدسي)، فشلت في بئر السبع، فشلت في بني براك والخضيرة. وفشلت في غزة. والآن انت تتهم بن غفير وتوصي بتحييده؟ توقف عن إعطاء الأوامر وابدء العمل! "

يشار إلى أن مسؤولين في الشاباك اعتبروا في وقت سابق، سلوك بن غفير وتصرفاته في القدس يمكن أن تؤدي إلى تصعيد واسع النطاق للوضع الأمني الحساس، وسط توترات شهدها الشهر الماضي.