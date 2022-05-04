رئيس الوزراء الإسرائيلي يهنئ المواطنين في إسرائيل بعيد استقلال الدولة الـ 74

بينيت "يجب علينا أن نغلب مصلحة الدولة على انتماءاتنا الضيقة ومصالحنا الذاتية"

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، مساء اليوم الأربعاء، المواطنين في إسرائيل بيوم الاستقلال الرابع والسبعين وسط الاستشهاد بصلوات من التوراة. وأكد من موقع مسؤولياته " كمن يحمل على أكتافه المسؤولية الأولى تجاه أمن إسرائيل، أستطيع أن أقول لكم بوضوح: إسرائيل يمكنها التغلب على كل تهديد من الخارج، صغيرًا كان أم كبيرًا".

وجاء في كلمة رئيس الوزراء: " مواطني إسرائيل الأعزاء يوم الاستقلال هو يوم فخر كبير لجميعنا. فخر قومي بما اجتزناه معًا، وبما حققناه هنا معًأ".

ووصف بينيت الحياة في إسرائيل بالأعجوبة، مشيداً "بالنمو الذي تشهده الدولة، وبازدهار الهايتك، والمنظومة الصحية التي تزداد ثباتا. ناهيك عن أن أطفال الضواحي الذين يحظون بفرص لم تكن موجودة في الماضي، وبحمد الرب هناك عمل لكل ساع".

وتابع بينيت "في المجال الأمني - على الرغم من أن أعداءنا لا يكفون لحظة عن محاولة إلحاق الأذى بنا، فإن دولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى. اكتسب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام والموساد قوة أكبر بمعدل غير مسبوق إن كان بالليزر أو الصواريخ أو السيبرانية وقبل كل شيء، والأهم من ذلك بالاستثمار في مقاتلينا الجريئين والجيدين.

وبصفتي الشخص الذي يتحمل المسؤولية النهائية عن أمن إسرائيل، يمكنني أن أقول لكم بوضوح: إسرائيل يمكنها التغلب على كل تهديد من الخارج، صغيرُا كان أم كبيراً. لقد أقمنا هنا جدارًا حديديًا سميكًا جدًا أمام أعدائنا.

وحذر بينيت من الانقسام الداخلي الذي يفرق صفوف ووحدة شعبنا، بحسب تعبيره. ونوه إلى أنه لم تصمد فوق هذه الأرض دولة يهودية سيادية وموحدة، لمدة تزيد عن 80 عاماً. وها نحن في العقد الثامن لدولة إسرائيل، وهذه هي فرصة الشعب اليهودي الثالثة. العقد الذي لم نعبره في الماضي قط. هذه المرة علينا أن ننجح".

وتابع بينيت " يجب ألا نسمح للكراهية بأن تسيطر علينا. يتوجب علينا أن نولي بعضنا البعض الاحترام، أن نؤمن بأن الآخر أيضًا يريد مصلحة الدولة، حتى لو كان رأيه مختلفًا تمامًا. يجب علينا أن نغلب مصلحة الدولة على انتماءاتنا الضيقة ومصالحنا الذاتية.

لقد علمتنا 74 عامًا على قيام الدولة أنه عندما يتحد شعب إسرائيل فلا أحد يهزمنا".