الشرطة الإسرائيلية تحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن عشية ذكرى ضحايا معارك إسرائيل

استدعت مهمة إحباط تهريب الأسلحة تضافر عدة وحدات قتالية في الجيش والشرطة إضافة إلى تغطية سلاح الجو

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية عن نجاحها الليلة في إحباط عملية تهريب أسلحة من الحدود الأردنية، استغل الجناة يوم الذكرى لضحايا معارك إسرائيل، موعدًا لتنفيذ مأربهم. وتفيد الشرطة أن العملية التي تمت بالتعاون مع أفراد وحدة في الجيش الإسرائيلي أدت إلى ضبط 10 مسدسات ورصاصات تصل قيمتها قرابة 250 ألف شيكل واعتقال الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه بهم بالضلوع بالتهريب.

يشار إلى أن مهمة إحباط عملية التهريب استدعت تضافر عدة وحدات قتالية في الجيش والشرطة إضافة إلى تغطية سلاح الجو. واستطاعت هذه الفرق القبض على الأشخاص، وسط تنقلهم بسيارة وجدت فيها حقيبة تحتوي على 10 مسدسات ورصاصات تم تهريبها من الحدود الأردنية، ليتم الوصول بها إلى دولة إسرائيل.

وكشفت الشرطة أن المشتبه بهم من سكان منطقة الخليل، في الثلاثينيات من أعمارهم، وكان من المقرر أن يتم اليوم إحضارهم أمام محكمة الصلح في بئر السبع.