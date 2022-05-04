بلينكن يهنئ إسرائيل باستقلالها الـ74: "الولايات المتحدة ماضية بالتزاماتها تجاه إسرائيل"

لا تزال واشنطن تثمن الشراكة بين الطرفين في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران

قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليلة الأربعاء تهانيه لإسرائيل بمناسبة عيد الاستقلال الرابع والسبعين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تؤكد على التحالف القوي بين إسرائيل وبلاده وأن الإدارة الأمريكية ماضية في التزامها تجاه أمن إسرائيل.

وقال بلينكين "بالنيابة عن الإدارة والشعب الأمريكي، أهنئ مواطني إسرائيل الذين يحتفلون بمرور 74 عامًا على الاستقلال في بلادهم". إن التحالف بين بلدينا، على أساس مبادئ الديمقراطيات المشتركة، ثابت. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على أمن إسرائيل، وتثمن الشراكة بين الطرفين في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران."

وأضاف بلينكين أن "الولايات المتحدة تترقب مواصلة تعاونها مع إسرائيل لخلق شرق أوسط أكثر أمنًا وازدهارًا، ولتعزيز السلام من خلال بناء جسور إضافية بين إسرائيل وجيرانها".

ووقع الوزير تصريحاته بتحية بالعبرية: "عيد استقلال سعيد".