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بوتين يهنئ إسرائيل بعيد الاستقلال ويؤكد: "العلاقات بين البلدين سوف تتواصل لمصلحة شعبينا"

i24news

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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع لمجلس مكتب المدعي العام في موسكو ، روسيا ، في 25 أبريل 2022.
Sergei Gubeyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via APالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع لمجلس مكتب المدعي العام في موسكو ، روسيا ، في 25 أبريل 2022.

العلاقات بين روسيا وإسرائيل المبنية على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل ستواصل التقدم لمصلحة شعبينا

تلقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الخميس تهنئة بعيد استقلال دولة إسرائيل الرابع والسبعين من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وجاء في رسالة الأخير: "أبدي خالص تمنياتي بمناسبة عيد استقلال دولة إسرائيل. وباعتقادي أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل المبنية على مبادئ الصداقة والاحترام المتبادل ستواصل التقدم لمصلحة شعبينا ومن أجل تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط. أتمنى لكم الصحة والعافية والنجاح، وكذلك السعادة والازدهار لجميع مواطني إسرائيل".

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وتأتي تهنئة الرئيس الروسي وسط تشنج العلاقات الروسية الإسرائيلية على خلفية تصريحات متتابعة من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كان أولاها التلميح إلى أصول هتلر اليهودية التي أثارت غضب المستويات العليا في إسرائيل وطالبته بالاعتذار على الأقوال التي اعتبرت معادية للسامية. لكن لافروف أتبع تصريحاته القديمة بادعاء أن إسرائيليين مرتزقة يحاربون إلى جانب الجنود الأوكرانيين. 

يشار إلى أن الرئيس هرتسوغ تلقى اليوم، رسائل التهاني من العديد من رؤساء دول العالم وفي مقدمتهم الرئيس جو بايدن الذي أعرب عن فخره بالعلاقات التي تربط بلاده مع إسرائيل منذ نشأتها.

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