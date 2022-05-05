تقرير: مؤشر التعاطف مع إسرائيل يشمل دولاً عربية والإمارات أكثر المتعاطفين

كلما كان هنالك تواصل ومعرفة بين الدول المشمولة في الاستطلاع وبين إسرائيل فإن نسبة التعاطف تزداد بحسب التقرير

أظهر مؤشر التعاطف مع إسرائيل زيادة في الدول العربية خلال عام 2021 مقارنة بالعام الذي سبقه. جاء ذلك وفقًا لتقرير يستند إلى نتائج استطلاع للرأي العام أجرته وزارة الخارجية ومؤسسة كونراد أديناور في تشرين الثاني (نوفمبر). اشتركت بالاستطلاع خمس دول عربية هي:الإمارات، قطر، المغرب، السعودية والبحرين، وتطرق الاستطلاع إلى تأثير حملة "حامي الأسوار" على صورة إسرائيل في هذه الدول.

وبحسب النشر في موقع "مكور ريشون" فنتائج التعاطف لم تكن مرتفعة منذ البداية لكن اللافت أنها مستقرة فيما سجلت زيادة في بعض البلدان. وتصدرت الإمارات بنسب التعاطف المرتفعة مع إسرائيل حيث قال 55 بالمائة من المستطلعة آراؤهم أنهم يحملون أفكرًا إيجابية عن إسرائيل. واللافت بهذه النسبة أنها تتجاوز نظيرتها وسط الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع، فهناك 53 بالمائة من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يتعاطفون مع إسرائيل.

وبحسب التقرير فإن 60 في المائة من القطريين لا يؤيدون إسرائيل، لكنه من المدهش أن نجد أنه في بلد يحول الأموال إلى حماس، أعرب 38 في المائة من المستطلعين عن تعاطفهم مع إسرائيل (أجاب 2 في المائة بأنهم ليس لديهم رأي). أسوأ مفاجأة بين الدول العربية كانت في البحرين التي برغم توقيعها على اتفاقيات التطبيع فقد قال 17٪ فقط من المستطلعين أنهم يدعمون إسرائيل، وهو انخفاض كبير عن عام 2020، عندما أجاب 31٪ أنهم يدعمون إسرائيل.

وحقق التعاطف مع إسرائيل نمواً في الدول الغربية التي شملها الاستطلاع، ففي ألمانيا (40٪) وفرنسا (34٪). وتعتبر هذه النسبة في كلا البلدين زيادة لافتة عن السنوات الأخيرة. ومن الواضح يقول التقرير أنه كلما كان هنالك تواصل ومعرفة بين الدول المشمولة في الاستطلاع وبين إسرائيل فإن نسبة التعاطف تزداد.