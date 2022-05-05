هجوم بالسلاح والفأس في مدينة إلعاد وسط إسرائيل يوقع 3 قتلى وإصابات خطيرة وتحييد المنفذ

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية أن هجومًا خطيرًا وقع الليلة الخميس في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، حيث استخدم فيه أحد المنفذين السلاح الناري فيما استخدم الآخر الفأس، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى بين المدنيين. وقد أعلن عن تحييد أحد المنفذين فيما لا تزال التفاصيل تتوارد تباعًأ.

تقوم في هذه الساعة، مروحية تابعة للشرطة وقوات خاصة بملاحقة سيارة تجارية استقلها منفذا الهجوم.

توجهت بلدية إلعاد المدينة التي تقطنها أغلبية من اليهود الحريديم الليلة /الخميس إلى مواطنيها على إثر الأنباء عن وقوع هجوم أوقع قتلى ومصابين بحالات خطيرة، بعدم مغادرة منازلهم.

وأفادت نجمة داوود الحمراء قبل قليل، أن اتصالا وصل الساعة 20:36، عبر خط الطوارئ 101 أبلغ عن 7 ضحايا في هجوم استهدف عابري سبيل في مدينة إلعاد. وقدم مسعفو نجمة داود الحمراء العلاج للمصابين السبعة، من بينهم 3 قتلى، 2 في حالة حرجة، 1 في حالة متوسطة و 1 في حالة معتدلة.

ووصلت سيارات الإسعاف إلى المكان لتقديم الإسعاف للجرحى، حيث أفيد أول الأمر أن أربعة منهم إصاباتهم حرجة للغاية وأن اثنين أصابتهما خطيرة، فيما جاء لاحقًا أن الحديث يدور عن ثلاثة قتلى.

وأفادت تقارير أن الشرطة حيدت المنفذ، وتجري التحقيقات لمعرفة الظروف والتفاصيل حول هذه العملية.