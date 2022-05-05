وزير المالية أفيغدور ليبرمان: "لا يجوز أن نسلم بوقوع عمليات إرهابية بيوم الاستقلال في شوارع إسرائيل"

لا يجوز أن نسلم بوقوع عمليات إرهابية بيوم الاستقلال في شوارع إسرائيل ويتوجب علينا أن نوقع فيه أقسى الضربات

أعرب وزير المالية أفيغدور ليبرمان عن حزنه لوقوع ضحايا في عملية العاد التي باغتت المواطنين مساء يوم عيد الاستقلال الرابع والسبعين، وتمنى الشفاء للجرحى.

وأضاف أنه "لا يجوز أن نسلم بوقوع عمليات إرهابية بيوم الاستقلال في شوارع إسرائيل ويتوجب علينا أن نوقع فيه أقسى الضربات وإعادة الشعور بالأمان للمواطنين.

يذكر أن الجهاد وحماس أعلنا الليلة (الخميس) عن ترحيبهما بعملية إلعاد بوصفها ردًا على المس بالمسجد الأقصى ومحاولات المتدينين اليهود فرض تغيير على الوضع المتفق عليه حول المسجد الأقصى.

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية أن هجومًا خطيرًا وقع الليلة الخميس في مدينة إلعاد وسط إسرائيل، حيث استخدم فيه أحد المنفذين السلاح الناري فيما استخدم الآخر الفأس، ما أدى إلى وقوع 3 قتلى بين المدنيين. وقد أعلن عن تحييد أحد المنفذين فيما لا تزال التفاصيل تتوارد تباعًأ.