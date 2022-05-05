وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نستسلم للإرهاب ولن يتمكن الإرهابيون من تخويفنا

عقب لابيد على نتائج عملية إلعاد "اختفت فرحة عيد الاستقلال في لحظة. هجوم إجرامي في إلعاد يرعب القلب والروح"

عقب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد على عملية إلعاد التي أوقعت 3 قتلى بالقول: "اختفت فرحة عيد الاستقلال في لحظة. هجوم إجرامي في إلعاد يرعب القلب والروح. قتل ثلاثة وأصيب ثلاثة آخرون على يد إرهابيين سفلة".

وأضاف " أبعث بأحر التعازي إلى أسرهم الذين فقدوا أحباءهم الليلة، وأصلي ومعي كل عائلة إسرائيل من أجل شفاء الجرحى، لن نستسلم للإرهاب ولن يتمكن الإرهابيون من تخويفنا، وستقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على القتلة ومرسليهم وتقديمهم للعدالة. نواصل النضال سويًا من أجل استقلالنا وأمن المواطنين الإسرائيليين ".

وقال رئيس كتلة "يمينا"، عضو الكنيست نير أورباخ: "مساء يوم الاستقلال، يوم فخرنا الوطني، ينتهي بألم شديد. ولكن اليومين الأخيرين بالتحديد يعلماننا أنه لا ينبغي لنا أن ننكسر ولا مجال لأن ننحني للإرهاب بل بالعكس. أنضم إلى شعب إسرائيل وأصلي من أجل شفاء الجرحى. أعرف أن قوات الأمن لن تستريح حتى يتم القضاء على الإرهابيين الآخرين".

يذكر أن الهجوم وقع الليلة الخميس، في ساحتين منفصلتين في وقت واحد، الأول في شارع ابن غفيرول حيث تعرض سائق سيارة لضربة فأس أنزلها عليه منفذ العملية، فيما كانت حديقة البلدية ساحة لهجوم إضافي.