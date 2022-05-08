إسرائيل: تواصل أعمال البحث والتمشيط وراء منفذي عملية إلعاد

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية أعمال البحث والتمشيط وراء منفذي عملية إلعاد التي أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية أعمال البحث والتمشيط وراء منفذي عملية إلعاد التي أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين مساء الخميس الفائت، الذي شهد عيد استقلال إسرائيل الرابع والسبعين.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الليلة السبت، قد أعلن عقب مشاروات عن تمديد الإغلاق العام المفروض على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة حتى يوم الاثنين.

ويواصل الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود والشاباك مسح المناطق المفتوحة بالقرب من موقع العملية، بما في ذلك الحدائق والمناطق الوعرة والغابات ومواقع البناء والمحاجر، في حين امتد البحث أيضًا إلى الكيبوتسات القريبة مثل نحشونيم وجفعات هشلوشة.

وتُبذل في هذه المرحلة كافة الجهود لتحديد مكان منفذي العملية، دون أن يكون لقوات الأمن الاسرائيلية أي شك بأنهم سينجحون بتحديد مكان الاثنين والقبض عليهما. وتكثف هذه القوات من جهودها بغية تقصير الطريق إلى تحديد مكان المشتبه بهما، قبل إقدامهما على تنفيذ هجوم آخر.

وكشفت الشرطة أمس السبت أن أحد الضحايا قام بنقل الفلسطينيين بوصفهما عاملي بناء في المدينة، وبحسب الشرطة فقد "نقل الضحية فلسطينيين غير شرعيين من جنين إلى إسرائيل. وبمجرد وصولهما إلى المدينة، هاجم الاثنان الرجل وقتلاه داخل مركبته، قبل أن يواصلا هجومهما في الحديقة المجاورة".

ويقدر مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي أنهما ما زالا داخل إسرائيل، وأن لديهما معرفة مسبقة بالمنطقة، مما سهل عليهما الهروب والاختباء.

وطلبت الشرطة من الجمهور في المنطقة توخي الحذر الشديد، خوفًا من انتهازهما الفرصة تنفيذ هجوم جديد قبل القبض عليهما أو قتلهما. ومنفذا العملية هم أسعد الرفاعي (19 عاما) وصبحي أبو شقير (20 عاما) ويتواجدان بصورة غير شرعية في إسرائيل.

وحضر الآلاف من الناس لتشييع جنازات الضحايا الثلاث للعملية العدائية التي نفذت في مدينة "إلعاد" وسط إسرائيل (حبكوك، 44 عاما، غول، 49 عاما، ويفتاح، 35 عاما) التي الذين تركوا معا 16 طفلا.