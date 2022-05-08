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الشرطة الإسرائيلية: استخدام القدس والأقصى في خطاب حماس التحريضي يقف في صلب العمليات الأخيرة

i24news

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مشيعون يحضرون جنازة يوناتان حبكوك ، الذي قُتل في هجوم في إلعاد ، إسرائيل ، في 6 مايو 2022.
Olivier Fitoussi/Flash90مشيعون يحضرون جنازة يوناتان حبكوك ، الذي قُتل في هجوم في إلعاد ، إسرائيل ، في 6 مايو 2022.

الوصية تلقي الضوء على المحرك وراء انخراط شباب فلسطينيين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي ولا ماض أو علاقة تربطهما

كشفت الشرطة الإسرائيلية عن عثورها على وصية تركها أحد الضالعين بعملية إلعاد التي وقعت الخميس، وما زالت أعمال البحث جارية وراءهما، بحسب النشر في واينت صباح اليوم الأحد. 

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وتفيد الشرطة بأن الوصية تلقي الضوء على المحرك وراء انخراط شباب فلسطينيين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي ولا ماض أو علاقة تربطهما بنشاطات خارجة عن القانون، إلا أن منفذ عملية إلعاد يشير بوضوح إلى أنه خرج هو وصديقه إلى تنفيذ هذه العملية على خلفية المس بحسب تعبيره بالحرم القدسي. وأضاف انه مستعد للقتل والموت من أجل هذه القضية.

وأضافت االشرطة أن التحقيق مع منفذي عملية أريئيل التي أودت بحارس الأمن عند مدخل المستوطنة، كشف عن صورة مشابهة جدًا، حيث كان دافعهما بشكل اساسي ما يحدث في القدس.

 وبحسب الصحيفة فقد تبين أن التحريض الذي تمارسه حركة حماس قد نجح، وهو لا يقل خطورة عن أي اعتداء مباشر. ويخشى الجيش من أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة.

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