أخبار أولية: إلقاء القبض على منفذي عملية إلعاد بين الأحياء

تمكنت الشرطة الإسرائيلية وأذرع الجيش المختلفة من إلقاء القبض على منفذي عملية إلعاد الفلسطينيين

تمكنت الشرطة الإسرائيلية وأذرع الجيش المختلفة من إلقاء القبض على منفذي عملية إلعاد الفلسطينيين قبل ظهر يوم الأحد، أي في اليوم الثالث على وقوع العملية الدموية التي أودت بحياة ثلاثة إسرائيليين.

وأصدر الجيش الإسرائيلي والشرطة والشاباك الأحد بيانًا مشتركًا جاء فيه: "نشر أولي: إلقاء القبض على المخربيْن الإرهابييْن الذيْن نفذا العملية الإرهايية في العاد".

وهنأ وزير الأمن الداخلي عومر بارليف الشرطة في أعقاب الإعلان عن إلقاء القبض على المشتبه بهما بتنفيذ أعمال القتل في مدينة إلعاد الخميس ليلاً: "أهنئ قوات الأمن على إلقاء القبض على الإرهابيين اللذين ارتكبا جريمة القتل في إلعاد. في اليومين الماضيين، تعاونت أكثر قوات الشرطة كفاءة، الشاباك والجيش الإسرائيلي معًا لوضع أيديهم على الفارين". وتابع " سنواصل بإصرار مطاردة أعدائنا في كل وقت وفي كل مكان وسنصل إليهم ".

التفاصيل تأتي لاحقا....