انطلاق دورة الكنيست الصيفية وسط استمرار الأزمة الائتلافية

نتنياهو: "لقد حاربنا الإرهاب على مدار الخمسين سنة الأخيرة، لكن هذه الحكومة مشلولة لا تحارب الإرهاب".

افتتحت الكنيست الرابعة والعشرون دورتها الصيفية اليوم، بعد عطلة الربيع التي استمرت نحو شهرين. وألقى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية استعرض من خلالها الفارق بين أداء حكومته برئاسة الليكود وبين أداء الحكومة الحالية برئاسة نفتالي بينيت.

وقال نتنياهو في مطلع حديثه إنه يرسل بتعازيه الخالصة لعائلات الضحايا الذين سقطوا في العمليات العدائية الأخيرة التي نفذها فلسطينيون ضد المدنيين في إسرائيل، مشددا على أنهم قتلوا بوحشية لا مثيل لها. كما أرسل نتنياهو تمنياته بشفاء الجرحى.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تواجه هذه الهجمات منذ ما يزيد عن مائة عام. وأشار إلى وقفته البطولية قبل 50 عاماً من هذا اليوم تحديدًا حين استقل طائرة حربية وتوجه بنفسه لتحرير الأسرى الذين اختطفوا. "لقد حاربنا الإرهاب على مدار الخمسين سنة الأخيرة، لكن هذه الحكومة مشلولة لا تحارب الإرهاب. لأن الذي يملي التعليمات ويرسم السياسات هو مجلس الشورى ومن يجلس مع هؤلاء لا يستطيع أن يحارب حماس".

وأضاف: "عندما يخشى المواطنون في إسرائيل من الخروج إلى الشوارع فإن هذه مشكلتنا جميعًا". حكومة الضعف والخداع لا تستطيع أن تؤمن الأمان والهدوء".

ورد عضو الكنيست والوزير المنسق بين الكنيست والحكومة زئيف ألكين على أقوال نتنياهو بالقول أنه يتفق مع نتنياهو أن دولة إسرائيل تواجه مدًا من الإرهاب وتدفع ثمنًا باهظًا لكن " رئيس المعارضة يتحدث وكأن يحمل بيديه العصا السحرية التي بموجبها سيتغير الواقع ويطالب الحكومة أن تخلي مكانها. لكني أريد أن أذكره أنه في العام 2015 قتل خلال أشهر 47 مواطنا إسرائيليا و كنت عضوا في االكينست، أيامها ولا أذكر أنه قال يومًا أنه على ضوء أعداد الضحايا فإني ساستقيل ولا أذكر انه في تلك الأعوام تم ابتكار شيء لم نفعله اليوم".

وأضاف إلكين "نحن لا نضع الأبواب الألكترونية ونزيلها كما فعل نتنياهو، ولم نحرر ألف مخرب، ولكن الطرق الحقيقة لمحاربة الإرهاب التي تم تبنيها في السابق وكانت قرارات صائبة هي القرارت نفسها التي تتخذها الحكومة الحالية".