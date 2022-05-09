رئيس الوزراء الإسرائيلي لأعضاء كتلته يمينا: "من المهم الحفاظ على الائتلاف لأن البديل هو العودة سنةً إلى الوراء وهو أمر فظيع"

خلال سنوات الشلل السياسي، تصدع شق عميق في بناء القوة الأمنية لدولة إسرائيل، شق نحن في سبيل رتقه

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم الإثنين موجهًا حديثه لأعضاء كتلته الحزبية "يمينا" "إن عدم الاستقرار السياسي هو أمر غير صحي للدولة. نحتاج جميعًا إلى تثبيت السفينة وتحمل المسؤولية. نحن في خضم موجة كبيرة من الإرهاب، وعلينا أن نقف متحدين أمام أعدائنا".

وتأتي أقوال بينيت في اليوم الرسمي لاستئناف عمل الكنيست بعد العودة من طلة دامت شهرين.

وأضاف بينيت "من المهم جدا الحفاظ على الائتلاف، لأن البديل هو العودة سنة إلى الوراء، وهو أمر فظيع. تذكروا أين كنا قبل عام في "حارس الأسوار"، دولة تتآكلها النزاعات.

خلال سنوات الشلل السياسي، تصدع شق عميق في بناء القوة الأمنية لدولة إسرائيل، شق نحن في سبيل رتقه رويدًا رويدًا.

لقد واجهنا وضعًا من فقدان الحكم في المدن المختلطة. يجب ألا ننسى الثمن الذي دفعناه. ليس لدينا دولة أخرى.

إن مهمتنا ليست أن ننجر وراء هذه المشاكل، بل أن نقود.

يجب أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على الائتلاف، وتأمين سير عمل الحكومة، وربما حتى توسيعها.

لا داعي لدخول المعارك داخل التحالف، لأن شد الحبال من كل طرف سيؤدي إلى تمزقها. الوضع ليس مثاليا، مسؤوليتنا هي التعامل مع المواقف الحقيقية وليس مع كنا نتمنى ان نواجه. علينا أن نختار بين البدائل الحقيقية وأنا سعيد لأننا نتصرف بمسؤولية".