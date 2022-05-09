تقديرات قيادة الجيش الإسرائيلي على خلفية التصعيد الأمني: حماس تركب موجة الإرهاب ولا تقودها

وأكد الجيش أنه يعتبر موجة الإرهاب كموجة يقودها أفراد من الإرهابيين، والبعض منهم دوافعهم دينية تحركوا متأثرين

أعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي عن تقييماتها على خلفية التصعيد الأمني الذي تجلى من خلال موجة عمليات عدائية متتابعة، كان آخرها محاولة طعن جندي حرس الحدود، أمس الأحد، في القدس، تبعتها محاولة تنفيذ عملية هجوم مسلح في مستوطنة تكواع جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وقد عنونت القيادة تقييماتها بالقول "إن حماس تركب موجة الإرهاب ولا تقودها"، بحسب النشر في واينت.

ونفى المشتبه بهما، بتنفيذ "مذبحة البلطات" في مدينة إلعاد قرب تل أبيب الخميس الفائت، خلال التحقيق معهما، أي علاقة تربطهما بحماس، على الرغم من وقوع تلك المذبحة بعد أقل من أسبوع على خطاب السنوار التحريضي الذي دعا فيه الفلسطينيين إلى تنفيذ هجمات بالسكاكين أو بالفؤوس.

وقال الجيش للقيادة السياسية "إنه لا يجوز وصف السنوار بأنه يقود موجة الإرهاب، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقوية موقفه. وأكد الجيش أنه يعتبر موجة الإرهاب كموجة يقودها أفراد من الإرهابيين، والبعض منهم دوافعهم دينية تحركوا متأثرين من الوضع الذي ساد في الحرم القدسي".

وأوضح الجيش للمستوى السياسي أن "الهجمات الأخيرة، لم تحمل، من وجهة نظر استخباراتية، أي آثار لحركة حماس التي تجري حسابًا لميزان الردع.

يذكر أن رئيس الأركان، اللواء أفيف كوخافي، قال خلال جلسة تقييم للوضع "إن كل قتيل إسرائيلي وقع ضحية الهجمات الإرهابية هو فشل عملياتي، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من القوات التي تم رصدها لصدّ موجة الإرهاب".