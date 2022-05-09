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الكنيست الإسرائيلي: حكومة بينيت تنجو من تصويت حجب الثقة بفضل القائمة المشتركة

i24news

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القائمة المشتركة
David Cohen/Flash90القائمة المشتركة

صوتت القائمة المشتركة (برئاسة أيمن عودة) اليوم الإثنين، ضد اقتراح الليكود بحجب الثقة عن حكومة الائتلاف

صوتت القائمة المشتركة (برئاسة أيمن عودة) اليوم الإثنين، ضد اقتراح الليكود بحجب الثقة عن حكومة الائتلاف التي يقودها نفتالي بينيت في حين امتنعت عن اقتراح سحب الثقة الذي قدمته كتلة شاس، مما سمح لها باجتياز أول تصويت بحجب الثقة خلال الدورة الصيفية للكنيست.

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يذكر أن القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس انسلخت عن القائمة المشتركة، وخاضت الانتخابات الأخيرة للكنيست بمفردها، لرغبتها بتغيير طريقة عملها البرلماني من خلال المشاركة بحكومة إسرائيلية، وهو ما حدث لأول مرة في تاريخ الدولة.

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