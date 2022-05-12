على خطى الاتحاد الأوروبي: إسرائيل ترفع إلزامية وضع الكمامة في الطائرات

بإلغاء إلزامية وضع الكمامات أثناء ركوب الطائرات سيتم رفع أحد قيود كورونا القليلة التي لا تزال سارية في إسرائيل

يتطلع وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتس إلى إنهاء إلزامية وضع الكمامات أثناء ركوب الطائرة، على خطى الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت القناة 12 مساء الخميس.

وكانت إسرائيل قد أعلنت عن إلغاء واجب وضع الكمامات داخل المباني والمؤسسات اعتبارًا من 24 أبريل / نيسان، فيما أبقت على إلزامية وضعها فقط في المستشفيات ودور رعاية المسنين وعلى متن الطائرات.

وبإلغاء إلزامية وضع الكمامات أثناء ركوب الطائرات سيتم رفع أحد قيود كورونا القليلة التي لا تزال سارية في إسرائيل. لكن الرحلات الجوية من تل أبيب إلى وجهات معينة قد لا تزال تتطلب ارتداء الكمامات، اعتمادًا على اللوائح الدولية الأخرى.

اعتبارًا من 20 أيار/مايو، لن يُطلب من الركاب الذين يهبطون في مطار بن غوريون الخضوع لاختبار PCR قبل مغادرة المطار.

وتم منذ عدة أشهر إعفاء الإسرائيليين العائدين إلى البلاد من الخضوع لأي فحوصات قبل صعود الطائرة؛ فيما توجب على الأجانب أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية، سواء فحص الـ PCRأو فحص المستضد المنزلي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، الأربعاء، أنه لن يوصي بعد الآن بارتداء الكمامات في المطارات والطائرات اعتبارًا من الأسبوع المقبل.