بعد حوالي ثلاث سنوات: الجيش الإسرائيلي يكشف عن اسم اللفتنانت كولونيل الذي قضى في عملية جريئة في غزة 2018

كانت العملية تتويجًا لأشهر طويلة من الاستعدادات الدقيقة التي شاركت فيها أجهزة المخابرات وهدفها لا يقدر بثمن

سمح الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد بالكشف بعد تعتيم دام 3 سنوات عن هوية اللفتنانت كولونيل الذي قتل في عملية في خان يونس عام 2018 وهو محمود خير الدين 41 عامًا من قرية حرفيش الدرزية، فيما يجري النظر في إمكانية نشر صورة المقدم ايمانويل مورينو من فرقة سييرت متكال. وما زال الجيش يرفض الكشف عن أهداف العملية التي يؤكد في الوقت نفسه، أن أهميتها لا تقدر بثمن، فيما ادعت حماس أن العملية هدفت إلى زرع أجهزة تنصت داخل القطاع.

جرت العملية في خان يونس في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018. وكانت العملية تتويجًا لأشهر طويلة من الاستعدادات الدقيقة التي شاركت فيها أجهزة المخابرات. تضمنت فرقة قيادة العملية رئيس الأركان آنذاك، المقدم غادي إزنكوت، وقائد القوات المسلحة آنذاك اللواء تامر هايمان ورئيس الشاباك آنذاك نداف أرغمان.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد الكشف: "مرت ثلاث سنوات ونصف على سقوط الفريق الراحل محمود خير الدين في عملية سرية في خان يونس، والآن فقط يسمح لنا بالكشف عن اسمه، ونفصح عن امتناننا لمساهمته وتفانيه في خدمة أمن الدولة، بحسب النشر في يسرائيل هيوم.

"المرحوم محمود كان مقاتلاً في فرقة المظليين وتقدم بسلم الرتب في الجيش ليصبح مقدمًا في نظام العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي. إنه بطل إسرائيلي حصل على وسام التقدير من قائد الأركان العامة بعد وفاته.

وكان الجيش قد أصدر أمرًا يمنع بموجبه الكشف عن هوية الفقيد فور سقوطه خلال العملية لدواع أمنية، لكن تقرر اليوم في أعقاب جلسة جمعت بين رئيس قسم المخابرات آهارون حليوة وممثلين عن الرقابة العسكرية وبموافقة أبناء العائلة الكشف عن اسم وهوية الراحل.

محمود خير الدين، بطل إسرائيل، ولد في 28 كانون الأول 1977 في قرية حرفيش في الجليل الأعلى، وهو الابن الأكبر لوالديه أحمد ونظيرة، وله سبعة إخوة وأخوات. وهو من أبناء الطائفة الدرزية. متزوج من نهاد وأب لولدين. خدم ضابطا ومقاتلا وقائدا في وحدة العمليات الخاصة في شعبة المخابرات.

حصل محمود بالتزامن مع أدائه الخدمة العسكرية، على درجة البكالوريوس في القانون من كلية الإدارة ودرجة الماجستير في التربية وإدارة الأعمال من جامعة حيفا. في عام 2002 التقى بزوجته نهاد وتزوجا عام 2004، وأنجبا طفلهما الأول في عام 2009، وهو العام الذي أسس خلاله هو وأصدقاؤه جمعية تعمل على تعزيز مكانة الطائفة الدرزية في إسرائيل.

في عام 2010، انضم إلى جمعية "أحاراي/ورائي" وبدأ في توجيه مجموعة في قرية حرفيش، بعد أن سعى بأن تنشط الجمعية في القرى الدرزية لتشجيع الشباب على التجنيد. في عام 2013 ولد ابنه الثاني.

بعد مرور عشرة أشهر على الحادث المأساوي، قرر رئيس الأركان المقدم أفيف كوخافي قبول توصية لجنة الأوسمة التكريمية بتكريم ثلاثة من المقاتلين في عمق القطاع من بينهم المقدم خير الدين، إضافة إلى قائد القوة المقاتلة ومقاتل آخر في الفريق.

وجاء في بيان الجيش حينها أن المقدم م. نال الوسام "تقديرًا لدوره في العملية مع فريقه في أراضي العدو ولعزمه ورباطة جأشه وشجاعته لحماية رفاقه. وفي وقت لاحق، تقدم بمبادرته في خطوة للسيطرة على العدو، وتصرف بذكاء لتعزيز تلك السيطرة".