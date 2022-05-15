رئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من الانجرار إلى دوامة الانتخابات السابقة

بينيت"لقد برهنت التجربة خلال العام الفائت، أنه يمكننا العمل معًا وأننا نستطيع إدارة شؤون إسرائيل بجدية"

قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بداية جلسة الحكومة الأحد إنه "لا يجب أن نعود مرة أخرى إلى دوامة الانتخابات وحالة الشلل غير النهائية" وأضاف "لقد برهنت التجربة خلال العام الفائت، أنه يمكننا العمل معًا وأننا نستطيع إدارة شؤون إسرائيل بجدية"، بحسب النشر في واينت.

وأشار بينيت إلى أننا "نعتزم تمرير ميزانية في الحكومة خلال شهر حزيران/يونيو القادم. وأننا نستعد للعمل المكثف، وأنا أتوقع وكلي ثقة من أن جميع وزراء الحكومة سيتجندون لهذه المهمة".

وكانت حكومة بينيت قد تعرضت لأكثر من زلزال في الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها انسحاب رئيسة الائتلاف النائبة عيديت سيلمان من الائتلاف بدعوى أن الحكومة تبتعد بقراراتها عن مبادئها، وبذلك فقدت حكومة الائتلاف أغلبيتها في الكنيست.

من جهة أخرى، عادت القائمة العربية برئاسة منصور عباس التي تؤيد الائتلاف الحكومي، إلى تأكيد دعمها بعد أن أعلنت في وقت سابق عن تجميد عضويتها في الائتلاف على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في الأقصى، خلال شهر رمضان.

أعلن رئيس القائمة الموحدة منصورعباس اليوم الأربعاء، أن" الموحدة دخلت الى الائتلاف الحكومي لدفع المجتمع العربي، لذلك، ستمنح القائمة العربية الموحدة فرصة إضافية للائتلاف الحكومي" وأضاف "الغينا المؤتمر الصحافي على ضوء مقتل صحافية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، مقتل صحافي يجب أن يكون مدانا من قبلنا جميعا".