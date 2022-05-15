وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تغيير قانون القومية الذي أثار الجدل والسخط وسط المتضررين

في 2018، وافق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل يعترف فقط لليهود بحق تقرير المصير، ويلغي مكانة اللغة العربية

دعا وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى تعديل قانون الدولة القومية بعد الكشف عن هوية الضابط الذي قُتل قبل أكثر من ثلاث سنوات خلال عملية في غزة، في إشارة إلى المقدم محمود خير الدين الذي سقط في عملية خان يونس عام 2018.

وقال الوزير على تويتر "هناك تناقض واضح بين قانون الدولة في نسخته الحالية وبين كلمات التأبين التي أُلقيت على شرف المقدم محمود خير الدين".

وأضاف "أدعو المعارضة والائتلاف إلى إعادة تصحيح المسار بدلاً من مجرد استخدام كلمات مثل "إخوة في السلاح " للإشارة إلى المجتمع الدرزي، والقيام بما هو ضروري".

في 19 يوليو 2018، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون مثير للجدل يعترف فقط لليهود بحق تقرير المصير، ويلغي مكانة اللغة العربية كلغة رسمية إلى جانب العبرية.

ينص القانون المُحدّث على أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تفي بحقه الطبيعي والديني والتاريخي في تقرير المصير" وأن "إعمال حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده ".