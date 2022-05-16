رئيس القائمة المشتركة في الكنيست يدعو التحالف إلى الاستعانة بهم من أجل تمرير قانون المساواة

وكانت وزيرة الداخلية قد صرحت بأن حزبها (يمينا) سيستخدم حق النقض لإسقاط قانون المساواة الذي اقترحه وزير الأمن

في رده على وزيرة الداخلية آييلت شاكيد التي أعلنت معارضتها لإجراء أي تعديل على قانون القومية، قال الناب العربي في الكنيست ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودة "أدعو التحالف إلى الاستعانة بالقائمة المشتركة لتمرير قانون المساواة رغم معارضة شاكيد"، بحسب النشر في واينت.

وكانت وزيرة الداخلية قد صرحت بأن حزبها (يمينا) سيستخدم حق النقض لإسقاط قانون المساواة الذي اقترحه وزير الأمن بيني غانتس.

وأضاف عودة: "لم ننس أنه قبل شهرين أقرت شاكيد وأصدقاؤها قانون فصل العائلات العنصري (في إشارة إلى قانون لم الشمل الخاص بالعائلات التي يكون فيها الزوج أو الزوجة من أصل فلسطيني) مستعينة بالمعارضة رغم معارضة ميرتس".

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أشار أمس الأحد إلى ضرورة إجراء تعديل في قانون القومية على خلفية التضارب الذي يظهره الخطاب الرسمي فيما خص الجنود الدروز تحديدًا وعلى خلفية الإعلان عن هوية الضابط الدرزي محمد خير الدين الذي منحته المؤسسة الإسرائيلية وسام البطولة بعد وفاته، لما أبداه من تفان وإخلاص للمهمة الخاصة في خان يونس قبل ما يزيد عن 3 أعوام.

وفي أعقاب ذلك، عقب وزير المالية رئيس حزب "كحول لفان" / "أزرق أبيض" عن نيته طرح قانون "المساواة" الذي قاموا بإعداده الأحد القادم، وسيتم مناقشة القانون خلال نقاش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بحسب "معاريف".