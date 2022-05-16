إسرائيل: وزارة الصحة تعلن عن إلغاء فحوصات PCR للوافدين إلى البلاد ابتداء من 21 أيار

إلغاء الفحوصات المخبرية PCR للمسافرين الوافدين إلى مطار بن غوريون سواء كانوا من المواطنين أم من الأجانب

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الإثنين، عن قرارها إلغاء الفحوصات المخبرية PCR للمسافرين الوافدين إلى مطار بن غوريون سواء كانوا من المواطنين أم من الأجانب اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 21 أيار الجاري.

وأوضحت الوزارة أن قرارها يستند إلى انخفاض مؤشر عدوى كورونا بشكل مطرد، ما يسمح بالاستغناء عن هذا الإجراء الذي تسبب بعرقلة تقدم المعاملات داخل المطار لساعات طويلة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إلغاء واجب وضع الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة في إسرائيل. وكان وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتس قد بحث الأمر مع رئيس الوزراء نفتالي بينت. وبحسب موقع N12 فقد جاء القرار على خلفية ورود انتقادات من جانب آلاف المسافرين الذين اعتبروا مطلب إجراء الفحوصات معوقا ويمكن الاستغناء عنه.