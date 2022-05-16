رئيس المعارضة في إسرائيل يهاجم بينيت ويتهمه بالانبطاح أمام الحركة الإسلامية

"نتنياهو: "هذا ليس مجرد استسلام اقتصادي أو تسليم النقب للإخوان المسلمين – أنه انبطاح قيمي وقومي

وجه رئيس المعارضة في الكنيست ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة لرئيس الوزراء نفتالي بينيت خلال جلسة في الكنيست الإثنين، جاء فيها أن "من يمسك بزمام السيطرة الكاملة على الحكومة هو مجلس الشورى" (الذي تخضع له القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور عباس). وتساءل نتنياهو موجهاً كلامه لرئيس الوزراء "ألا تشعر بالحرج؟ لا يمكنك الخروج إلى الشوارع أو إلى بيوت العزاء"، حسبما جاء في هيئة البث الرسمية "كان".

وأضاف نتنياهو في سياق انتقاده انتزاع الموحدة من الائتلاف وفق تصويره، تعديلا في القانون يخص التساهل بمخالفات البناء في النقب "لا يوجد حد لما يستعد بينيت عمله للبقاء في كرسيه". وتابع: "ففي الوقت الذي يضطر فيه كل من يريد تحريك جدار بضعة سنتيمترات للامتثال للملاحقة القضائية، ها هو يُمنح حرية إضافة 70 مترا لبناء غير قانوني طالما كانوا من أتباع الحركة الإسلامية".

وقال مضيفًا "هذا ليس مجرد استسلام اقتصادي أو تسليم النقب للإخوان المسلمين – أنه انبطاح قيمي وقومي أمام من ينكرون الحق بوجود إسرائيل ".

هذا وسخر اليوم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، من وزير الأمن بيني غانتس عند افتتاح حزب "يسرائيل بيتنا" جلسته بالقول: "ما رأيناه الشهر الماضي من قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستغلال الأحداث للتحريض ضد إسرائيل يؤكد أن هذا الرجل ليس شريكًا ويجب مقاطعته "الشخص الذي يدعو لمحاكمة جنود الجيش الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب لا يمكن أن يكون شريكًا في أي شيء".

ودافع رئيس حزب "يش عتيد" ، يائير لابيد ، عن سياسة الحكومة بالقول: "الحكومة الإسرائيلية تتحدث مع السلطة الفلسطينية. هناك تنسيق أمني معها، ووزير الأمن فعل الصواب حين التقى أبو مازن".