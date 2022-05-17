وزير الصحة الإسرائيلي: لا حاجة للاستمرار بوضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية اعتباراً من 23 أيار الجاري

رأى المجتمعون بعدم الحاجة إلى تمديد العمل بالأمر القاضي بضرورة وضع الكمامات الواقية من الإصابة بعدوى كورونا

أعلن وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش عن قراره بعدم ضرورة الاستمرار بوضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية، وهو قرر اتخذه بالتشاور مع المدير العام لمكتبه، البروفيسور نحمان آش، و د. الروعي برايس، والبروفيسور سلمان الزرقاء.

ورأى المجتمعون بعدم الحاجة إلى تمديد العمل بالأمر القاضي بضرورة وضع الكمامات الواقية من الإصابة بعدوى كورونا، أثناء الرحلات الجوية الدولية. لذلك، سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أثناء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من إسرائيل، رهنا بموافقة الكنيست، في 23 أيار الجاري عند منتصف الليل بتوقيت إسرائيل (بين الأحد والاثنين).