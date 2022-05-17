وزير الأمن الإسرائيلي: إيران تعمل على استكمال 1000 جهاز طرد مركزي متطور

"إلى جانب مكافحة الإرهاب، علينا السعي نحو تسويات سياسية فمهما بدت بعيدة إلا أنها تبقى مطلبًا استراتيجيًا"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء، إن إيران تعمل حاليًا على استكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطور من طراز IR6 في منشآتها النووية.

وفي تصريحات ألقاها في جامعة رايخمان في هرتسليا، أكد الوزير أيضًا "إطلاق إيران لطائرتين بدون طيار في شباط/ فبراير وقد اعترضتهما إسرائيل وهما في طريقهما إلى المنظمات الإرهابية إما في يهودا والسامرة" حسب تعبير الوزير "أو في قطاع غزة".

وأضاف غانتس الذي ألقى خطابه، قبل يوم من مغادرته إلى الولايات المتحدة للقاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وفقا لبيان صادر عن وزارة الأمن "تواصل إيران تراكم المعرفة والخبرة التي لا رجعة فيها في التطوير والبحث والإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة". ولم يتبق سوى أسابيع قليلة على تكديس مواد انشطارية تكفي لصنع قنبلة أولى".

وأشار غانتس إلى أن إحدى وجهات أجهزة الطرد المركزي هي منشأة جديدة يتم بناؤها في موقع تحت الأرض، بالقرب من نطنز، وسط تأكيده على أن كمية الأسلحة الاستراتيجية طويلة الأمد، التي تمتلكها إيران، قد زادت بشكل كبير خلال العام الماضي.

وتطرق وزير الأمن بالإضافة، إلى موجة العمليات العدائية الأخيرة التي دهمت إسرائيل وأودت بحياة 19 شخصًا، لافتًا إلى أن هذه الهجمات مرتبطة ببعضها، لأنها قائمة على التحريض الذي تنشره المنظمات الإرهابية، وفق تعبيره.

وأضاف أنه " يتوجب على زعماء العالم والإقليم شجب هذا التحريض على الإرهاب الذي يمس باستقرار المنطقة في حين تحافظ إسرائيل على حرية العبادة". وأنهى غانتس حديثه بالقول "إلى جانب مكافحة الإرهاب يتوجب علينا العمل على تقليص النزاع مع الفلسطينيين والسعي نحو تسويات سياسية، فهي مهما بدت بعيدة إلا أنها تبقى مطلبًا استراتيجيًا.