إسرائيل: الأمن الداخلي يوافق على انطلاق مسيرة الأعلام بـ"يوم القدس"ومرورها من باب العامود

إسرائيل: الأمن الداخلي يقر انطلاق مسيرة الأعلام بـ"يوم القدس" ومرورها من باب العامود بالقدس

أعلن وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف، عن موافقته على إجراء مسيرة الأعلام التي تجوب شوارع القدس احتفالا بتوحيد المدينة. وسيدخل المحتفلون هذه السنة أيضًا، في اليوم المحدد الموافق يومي السبت والأحد 28 و29 أيار الجاري، إلى البلدة القديمة للطواف في أزقتها، فرحًا وابتهاًجًا من باب العامود.

وكان وزير الداخلية قد اجتمع مع عدد من السؤولين أمس الثلاثاء، في مقدمتهم مفوض الشرطة اللواء كوبي شبتاي وقائد منطقة القدس دورون تورجمان، وخلص في نهاية الجلسة إلى قبول توصية الشرطة بإقامة مسيرة الأعلام في مخطط تم اعتماده خلال السنوات الماضية، يبدأ من باب العامود ومنه الى شارع حجاي المفضي إلى حائط المبكى، حسب واينت.

ورحب منظمو الحدث بالقرار بالقول: "ليس هناك ما هو أنسب من السير في يوم عيد القدس في جميع أنحاء المدينة. فرقصة العلم التقليدية ترمز أكثر من أي شيء آخر إلى تحرير القدس وربط المدينة من الغرب إلى الشرق، باشتراك عشرات آلاف السائرين بفرح في شوارع البلدة القديمة ".

وأضاف" نهنئ شرطة إسرائيل على القرار، وندعو كل شعب إسرائيل إلى الانضمام إلى الفرح العظيم في شوارع المدينة، تكريما لعاصمة إسرائيل، القدس."