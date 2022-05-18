مع اقتراب موعد زيارة جبل ميرون: هل اتخذت شرطة إسرائيل التدابير اللازمة لمنع تكرار الكارثة؟

بدأ آلاف الأشخاص من اليهود المتدينين بالوصول اليوم (الأربعاء)، إلى ساحة جبل ميرون (جبل الجرمق) للمشاركة في احتفالات وطقوس دينية إحياءً لذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، في الوقت الذي ما زالت فيه سطوة الحزن والاستياء مستعرة في نفوس من شاركوا العام الماضي في هذه المناسبة التي انتهت بأسوأ كارثة في تاريخ البلاد، راح ضحيتها 45 رجلاً وطفلاً و 145مصابًا.

يذكر أن الشرطة قامت بعدد من الإجراءات الأمنية المشددة أبرزها السيطرة على عدد الأشخاص المسموح بدخولهم إلى المكان منعًا لحصول تدافع قد ينتهي بكارثة جديدة.

يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ووزير العدل جدعون ساعر، وافقا مطلع هذا العام على منح تعويضات تقدر بحوالي 160 ألف دولار لعائلات ضحايا كارثة جبل الجرمق "ميرون" التي قتل فيها جراء تدافع 45 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 150 آخرين في 29 أبريل / نيسان المنصرم.

وبحسب الأنظمة الجديدة، لن يتم السماح بدخول الموقع إلا بشراء التذاكر مسبقًا. وبحسب بيانات مقر المعلومات، بلغ عدد التذاكر المباعة 113111، وفتح الموقع أبوابه الساعة 6 صباحًا مع وصول المحتفلين الأوائل وسيسمح حتى يوم الجمعة في بداية يوم السبت. تم تسليم حوالي 18000 من التذاكر بطريقة مركزة إلى المجتمعات والحسيديم ، وتم تسليم 2400 منها إلى سكان جبل ميرون.

هذا وأفيد أن عدد التذاكر التي بيعت، أقل بكثير من عدد المحتفلين الذين يأتون كل عام، ويتراوح عددهم من 300 إلى 200 ألف شخص. أما ساعة الضغط القصوى لوصول الحشود اليوم فمن المتوقع أن تكون في تمام الساعة 22:00 ليلاً، وسيتواصل استقبال الزوار حتى عصر الجمعة.

ومن المقرر أيضًا أن يتم نشر حوالي 8000 ضابط شرطة لحراسة المكان وتأمين سير الاحتفالات على أفضل وجه. كما قرر المسؤولون أن يجندوا لصالح حماية المشاركين وتأمني سلامتهم طائرات هليكوبتر وسيارات الدفع الرباعي في المجمع وستستخدم الشرطة أيضًا الدراجات النارية وسلاح الفرسان.