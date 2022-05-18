إسرائيل تصدر لأول مرة بذور القنب الهندي الطبية إلى الولايات المتحدة

في آب/أغسطس الماضي، غيرت الحكومة قوانينها الخاصة بشحن القنب الطبي للسماح بتصدير بذور القنب

غادرت الأربعاء أول شحنة من بذور القنب الهندي الإسرائيلية للتصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أكدت وزارة الزراعة الإسرائيلية، مشيدة بالخطوة باعتبارها خطوة مهمة تعبد الطريق أمام إسرائيل لأن تصبح رائدة عالميًا في هذا المجال.

واستغرقت نحو عام، الجهود لإخراج هذه الشحنة "التجريبية والأولية"، والتي غادرت البلاد، فجر الأربعاء.

احتوت الشحنة على بذور من شركة BetterSeeds المحلية، الحاصلة على ترخيص بحث صادر عن وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إنه سيتم فحصها فور وصولها "للتحقق من ملاءمتها للسوق الأمريكية".

وقال وزير الزراعة عوديد فورير في بيان إن "إسرائيل لديها القدرة على ترك بصماتها على الصناعة وأن تكون من بين قادة العالم".

وأضاف الوزير أن "تصدير بذور القنب يدعونا إلى توسيع تنوع الصادرات الزراعية الإسرائيلية ويقوي الزراعة المحلية". كما يسمح "لإسرائيل باستغلال ميزتها مقارنة بالمنطقة التي ما زالت في طور البدايات، بهذا المجال".

وأوضحت الوزارة أنه في حال سارت الأمور على ما يرام "ستجرى اتصالات بشأن استمرار التصدير". وقد يؤدي ذلك إلى "فتح أسواق دولية إضافية أمام الصادرات الإسرائيلية وتعزيز صناعة القنب الطبي في إسرائيل بشكل كبير".

وقال إن "زيادة نطاق الصادرات وتوسيعه ليشمل منتجات القنب سيعمق الأسواق الحالية ويخترق أسواقًا جديدة مع الاستفادة من الموجة المتزايدة للطلب على منتجات القنب ذات القيمة الطبية".

في آب/أغسطس الماضي، غيرت الحكومة قوانينها الخاصة بشحن القنب الطبي للسماح بتصدير بذور القنب، وذلك في أعقاب ضغوط شديدة مارستها شركات في القطاع.