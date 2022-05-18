إسرائيل: المستشفيات تعلن الإضراب غدًا احتجاجًا على الاعتداءات على الطواقم الطبية

كشفت نقابة الأطباء الإسرائيلية، الأربعاء، عن أن الإضراب العام سينطلق غدًا الخميس، في كافة المستشفيات والعيادات. وأوضحت النقابة أن إضراب الغد هو بمثابة إضراب تحذيري لأربع وعشرين ساعة، يبدأ الساعة 7:00 صباحًا وينتهي غداة اليوم التالي الجمعة الساعة 7:00 مساءً.

يأتي الإضراب الاحتجاجي في أعقاب حادث اعتداء عنيف على قبل يومين في مستشفى هداسا جبل المشارف، شمل الاعتداء الطاقم الطبي والأجهزة الطبية.

ونفذ الاعتداء أقارب مريض في وحدة العناية المركزة بعد إخطارهم بوفاته. وقالت إحدى الممرضات اللواتي تعرضن للهجوم في حديث لنشرة الأخبار المسائية "كان 11": "لقد مررنا بالكثير من الحالات، على مر التجربة العملية، ولكن في هذه الحالة، كنت قلقة حقًا على حياتي. أنت تدخل في فيلم رعب ولا تعرف كيف ستخرج منه".

وأضافت الممرضة أنها سمعت استغاثة امرأة توشك أن يغمى عليها، وجاءت لمساعدتها. "وفجأة رأيت أنها تمسك بقطعة زجاج بيدها"، وتابعت: "لم تتمكن من الوصول إلي، لكن أحد أفراد الأسرة سكب علي الماء وراح يبصق علي. انحنيت واستدرت هاربة".

يشار إلى أن نقابة الأطباء قد حذرت قبل نحو ثلاثة أشهر من أنها ستغلق المستشفيات ليوم واحد في حال وقوع أعمال عنف خطيرة قادمة، ضد الكوادر الطبية.