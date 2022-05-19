بعد استقالة ريناوي زعبي: الليكود يخطط لطرح مشروع قانون حل الكنيست الأربعاء القادم

بعد أن أعلنت عضوة الكنيست غيداء ريناوي زعبي من حزب ميرتس استقالتها من الائتلاف الحكومي الهش أصلاً، يخطط الليكود لطرح مشروع قانون لحل الكنيست في وقت مبكر يوم الأربعاء المقبل، بحسب النشر في واينت.

قال رئيس كتلة الليكود، ياريف لافين، على إثر الإعلان عن استقالة ريناوي: "إن حكومة الفشل والعجز برئاسة بينيت ولابيد أصبحت اليوم حكومة أقلية في الكنيست. لقد فشل بينيت في الاقتصاد والأمن وفي كل مجال. من الواضح الآن للجميع أن الحكومة فقدت الحق في الوجود. سنستبدل قريبا هذه الحكومة السيئة والفاشلة بحكومة جيدة لدولة اسرائيل ومواطني اسرائيل".

وتوالت الردود في أعقاب استقالة زعبي التي وضعت الحكومة الإسرائيلية في مهب الريح، حيث قال عضو الكنيست من حزب الليكود شلومو قرعي عن استقالة ريناوي الزعبي على تويتر "هناك مناهضون للصهيونية مثل الزعبي، حتى عندما تكون لديهم حكومة مناهضة للصهيونية بشكل كامل، يشق عليهم تحملها. الحقيقة هي أنها على حق. هذه حكومة بلا قيم. لقد باعوا كل شيء، عن اليمين وعن اليسار، في مقابل الشهرة والسلطة ". وكتبت عضو الكنيست كاتي شيطريت من حزب الليكود:" ليس لديهم أغلبية، وليس لديهم تفويض وليس لهم الحق في الوجود ". وكتب عضو الكنيست ميكي زوهار "هاكم عضو كنيست آخر يستقيل من هذا الائتلاف الغريب الأطوار. حان الوقت للحفاظ على الوحدة والتماسك للإطاحة بالحكومة".

من جانب آخر، أفاد نائب وزير الاقتصاد يائير غولان من ميرتس بأن زميلته ريناوي الزعبي، لم تطلع أحدًا على قرارها وأضاف "إنه أمر محبط للغاية ومؤسف. لقد تحدثت معها في الكنيست هذا الأسبوع، لم يكن هناك أي تلميح لذلك. وأنا أدعو عضوة الكنيست إلى التراجع عن هذا الخطأ الفادح ".

وعقب بدوره عضو الكنيست موسي راز من ميرتس بالقول: "علينا أن نفهم ما الذي حدث، والتحدث معها، وآمل أن نتمكن من تصحيح الأمور. أعتقد أنه بالإمكان التوصل إلى حلول. كما أعرب عضو الكنيست إيلي أفيدار من حزب "يسرائيل بيتنا" عن استيائه من الخطوة المفاجئة التي أقدمت عليها العضوة في الائتلاف الحكومي بالقول " يا قادة ائتلاف التغيير، أنظروا إلى أين وصلنا. عضوة كنيست من ميرتس (اليسار الصهيوني) من معسكرنا تنوي إعادة نتنياهو إلى سدة الحكم. إن خسارتنا مضاعفة لقد ابتلعنا السمك النتن، وأضعنا ثقة الجمهور وطردنا من المدينة".