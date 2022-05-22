الاشتباه بإصابة ثانية في إسرائيل بمرض جدري القردة

آش: المرض "قريب" من مرض الجدري، وهو مرض تم اجتثاثه من العالم. واللقاح القائم فعال أيضًا بمواجهة جدري القردة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الاشتباه بإصابة شخص آخر بمرض جدري القردة في البلاد. وتوصف حالة الرجل البالغ من العمر 27 عامًا والذي عاد مؤخرًا من أوروبا الغربية بأنها خفيفة للغاية، بحسب النشر في موقع "والا".

وأفاد المصاب الذي عمل ملاحًا عل ظهر سفينة شحن رست في ميناء أشدود جنوبي البلاد، أنه لم يكن على اتصال بمرضى آخرين. وتم نقله إلى مستشفى برزيلاي في أشكلون جنوبي البلاد (عسقلان) ووضعه في حجر صحي تام.

في غضون ذلك ، قال مدير عام وزارة الصحة نحمان آش في مقابلة إذاعية مع 103FM إنه يتوقع أن تتزايد الحالات المرضية، لكنه طمأن مؤكدًا أنها "لن تكون كورونا ثانية".

وأوضح آش: "لا أعتقد أن هناك سببًا محددًا لظهور هذا المرض الآن، فهذه الأمراض تظهر من وقت لآخر". "نحن نتابع البيانات الواردة من أنحاء العالم، ونستعد لها في إسرائيل. وأكد المسؤول على أن هذه الحالات المرضية ظهرت من وقت لآخر قبل تفشي فيروس كورونا."

وأضاف آش أن المرض "قريب" من مرض الجدري، وهو مرض تم اجتثاثه من العالم. وتابع " لذلك، أوضح أن لقاح الجدري فعال بمواجهة جدري القردة".

وأوضح المدير العام لوزارة الصحة أن "هذا مرض موجود بانتظام في إفريقيا، ويتخذ حالتين: الحالة الأكثر اعتدالًا وعي التي وصلت إلينا". وأضاف "الرجل المصاب الذي وصل مشتشفى إيخيلوف يعاني من طفح جلدي وهو بالعفل مصاب بجدري القردة وقد عاد من أوروبا الغربية. والمضاعفات الأخرى هي ارتفاع درجة حرارة الجسم، تقرحات وطفح جلدي، تضخم في الغدد الليمفاوية وكلها تزول في غضون أسابيع قليلة. وفي حالات نادرة جدًا، حيث يسبب الفيروس نقص المناعة، من المحتمل أن تشتد أعراض المرض وقد ينتهي الأمر بالوفاة."