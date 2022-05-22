رئيس الوزراء الإسرائيلي يناشد المعارضة عدم التصويت ضد "قانون منح التعليم للجنود المسرحين" في الغد

أوضح بينيت أن "التصويت ضد القانون ليس له تأثير على الائتلاف والحكومة، وإنما سيضر فقط بالمقاتلين"

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في مستهل جلسة الحكومة أنه سيتم "غدًا طرح قانون منح التعليم للجنود المسرحين" للتصويت في القراءة الثانية والثالثة. موضحًا أن 16500 جنديًا مسرحًا ينتظرون الحصول على منحة دراسية.

وأضاف بينيت " بحال صوّت أعضاء الكنيست من الليكود ضد القانون، فإنهم سيسقطونه ولن يحصل الجنود المقاتلون على المنح الدراسية. لن يتمكن العديد من الجنود تحمل تكاليف التعليم العالي على الإطلاق، وسيضطر البعض الآخر، إلى وقف دراستهم بحال لم يتم إقرار القانون وتحويل الأموال لهم.

وقال رئيس الوزراء "بينما في حال وافق أعضاء الكنيست من الليكود والمعارضة على الامتناع أو حتى التغيب، وعدم التصويت ضد القانون، فإنه سيمر وسيحصل الجنود على ما يستحقون".

وأوضح بينيت أن "التصويت ضد القانون ليس له تأثير على الائتلاف والحكومة، وإنما سيضر فقط بالمقاتلين. وعليه فإني أناشد أعضاء الكنيست من الليكود والمعارضة: لا ترفعوا أيديكم لإسقاط قانون مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

وعقب رئيس الوزراء بينيت على الأزمة التي عصفت بالحكومة مؤخرًا بالقول "إذا شعر أعضاء الكنيست اليساريون أن الحكومة يمينية للغاية، وشعر أعضاء الكنيست اليمينيون أن الحكومة يسارية للغاية، فمن المحتمل أن يكون ذلك علامة على أن الحكومة في مكان جيد في الوسط. أي أننا نطرح نوعًا من التسوية".