نائب في ميرتس: "لربما تكون هذه الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ دولة إسرائيل ولكنها أفضل ما نملك"

صرح النائب في حزب ميرتس اليساري الصهيوني أنه يعتقد أن الأزمة الحكومية في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة ستصمد

صرح النائب في حزب ميرتس اليساري الصهيوني، موسي راز أنه يعتقد أن الأزمة الحكومية في طريقها إلى الحل، وأن الحكومة ستتمكن من الصمود لفترة طويلة. نحن ملتزمون بذلك بل ونعمل على تحقيقه".

جاءت أقوال النائب راز ضمن حديث، أجراه معه موقع واينت الإخباري، صباح الأحد.

وكانت عضو الائتلاف من حزب ميرتس غيداء ريناوي زعبي قد ألقت بتصريح مدو قبل يومين حين أطلعت رئيس الحكومة نفتالي بينيت على نيتها وقف دعمها للائتلاف الحكومي، على خلفية المشاهد التي اقترنت بجنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة قبل أسبوعين، وفق زعمها، إضافة إلى الأحداث التي جرت في ساحة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المنصرم.

وأوضح راز أنه يرى أن "الصور التي رآها العالم في جنازة شيرين أبو عاقلة لم تكن مبهجة. حتى الليكود قال إن من يتصرف بهذه الطريقة لا يمكنه أن يكون شرطيًا. هذه حكومة يمينية للغاية، ربما تكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ دولة إسرائيل، لكنها أفضل ما لدينا ".

يذكر أن ريناوي زعبي واجهت الكثير من الضغوط من أكثر من جهة سياسية، أبرزها دعوتها إلى الاستقالة من الكنيست. هذا ومن المقرر أن تجتمع في وقت لاحق من اليوم، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يائير لابيد، حيث ستطرح أمامه مطالبها تجاه المجتمع العربي في إسرائيل مقابل مواصلة دعمها الائتلاف الحكومي.