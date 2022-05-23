حكومة الائتلاف في إسرائيل تترقب نجاح تمرير قانون "المنح الدراسية للجنود المسرحين" بتأييد أصوات المعارضة

عضو الليكود: "لدينا قرار واضح ينسحب على كافة كتل المعارضة بالتصويت بشكل جارف ضد أي اقتراح يقدمه الائتلاف

دعا وزير الخارجية يائير لابيد حزب الليكود الإثنين، إلى تأييد قانون "المنح الدراسية للجنود المسرحين" في مرحلة التصويت الإسمي (قراءة الأسماء) المقررة ليوم الإثنين مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة بالنسبة للجنود. وقال لابيد "16500 جمدي من خيرة أبنائنا يترقبون اجتياز اقتراح القانون بنجاح مرحلة التصويت. إنهم لا يفهمون كيف وصلنا إلى وضع يصوت فيه سياسيون صهاينة ضد مصلحة المقاتلين. هم بذلك سيحرمونهم من الحصول على ما يستحقونه. أنا أدعو أعضاء الليكود إلى عدم الاقتتال على حساب جنود الجيش الإسرائيلي. دعونا نظهر لهم أننا نعرف كيف نعمل معًا دون كراهية. إني أناشد أعضاء الليكود التصويت لصالح القانون".

في المقابل، يصر رئيس المعارضة الإسرائيلي بينامين نتنياهو على معارضة القانون بشكله الحالي وفق تعبيره ويدعو رؤساء التحالف (لابيد بينيت وغانتس) إلى رفع قيمة المنحة بحيث تصبح كاملة أي مائة بالمائة وعندها سيصوت الليكود لصالح تمرير الاقتراح الحكومي. وأضاف نتنياهو "بحال لم تقوموا بذلك، فإننا سنقوم بهذه المهمة، كأول قانون في الحكومة التي سننشئها قريبًا جدًا."

أما وزير الأمن بيني غانتس الذي عاد من الولايات المتحدة فقد أشار إلى أنه تحدث في الأيام الأخيرة، "إلى العديد من أعضاء الكنيست، بما في ذلك أعضاء الليكود، الذين يفهمون أنه ينبغي دعم هذا القانون. أنا أدعوهم للقيام بالأمر الصحيح، ووضع جنود الجيش الإسرائيلي فوق أي اعتبارات سياسية.

عقّب عضو الكنيست من الليكود إيلي كوهين الإثنين، على نية حزبه التصويت ضد قانون "المنح الدراسية للجنود المسرحين" في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بالقول "لدينا قرار واضح ينسحب على كافة كتل المعارضة بالتصويت بشكل جارف ضد أي اقتراح يقدمه الائتلاف من منطلق أن واجبنا إسقاط الحكومة". جاءت أقوال كوهين في مقابلة أجراها معه ستوديو واينت.

وأضاف عضو الكنيست مستتبعًا أقواله"سوف نعمل على تأمين تمويل للدراسة بنسبة 100٪ بأثر رجعي. ما الذي نطلبه؟ 50 مليون شيكل أخرى لصالح جنود الجيش الإسرائيلي؟"

من جانبه، قال نائب وزيرة الاقتصاد، الميجر جنرال يائير غولان من ميرتس "من المحتمل ألا ننجح بتمرير القانون بسبب معارضة غبية ولا لزوم لها من جانب المعارضة. فالجيش الإسرائيلي من الأمور التي لا خلاف بشأنها، ولكن الليكود بأعضائه فقدوا عاطفتهم الوطنية وكل ما يعنيهم هو بيبي"، ووصف غولان حجج أعضاء الليكود بأنها "إهانة للعقل". فليعرف الجميع، أضاف، "أنه بسبب الليكود وبسبب اليمين المتطرف فإن هذه الخطة المهمة لن يكتب لها النجاح".