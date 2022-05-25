ليبرمان يدرس إمكانية تقليص ميزانية جامعة بن غوريون لسماحها بتنظيم مظاهرة بمناسبة "يوم النكبة"

في المظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون نفذت أعمال وقيل كلام يلغي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، أنه يدرس إمكانية تقليص ميزانية جامعة بن غوريون في بئر السبع، في أعقاب سماح الأخيرة لطلابها العرب تنظيم مظاهرة إحياءً ليوم النكبة، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية.

أفاد موقع "يسرائيل هيوم" أن ليبرمان نشر الأربعاء تغريدة كتب فيها "لن نقبل بتلك الأحداث التي شاهدناها في جامعة بن غوريون". وتابع "في المظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون نفذت أعمال وقيل كلام يلغي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وعليه فقد أمرت بدراسة سلوك إدارة الجامعة بهدف التصرف بإطار صلاحياتي وتقليص ميزانيتها".

يشار إلى أن طلاب الجامعة العرب نظموا يوم الإثنين، تجمعا حاشدا في جامعة بن غوريون في بئر السبع بمناسبة "يوم النكبة" بمبادرة من حزب الجبهة. وفي المقابل، نظم مؤيدو حركة "إم ترتسو" اليمينية مظاهرة في نفس المكان رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ووقعت اشتباكات كلامية وجسدية بين الطرفين.