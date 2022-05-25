English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

ليبرمان يدرس إمكانية تقليص ميزانية جامعة بن غوريون لسماحها بتنظيم مظاهرة بمناسبة "يوم النكبة"

i24news

دقيقة 1
وزير المالية ورئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان يتحدث خلال اجتماع للحزب في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 23 مايو ، 2022.
Yonatan Sindel/Flash90وزير المالية ورئيس حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان يتحدث خلال اجتماع للحزب في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس ، في 23 مايو ، 2022.

في المظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون نفذت أعمال وقيل كلام يلغي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية

أعلن وزير المالية أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، أنه يدرس إمكانية تقليص ميزانية جامعة بن غوريون في بئر السبع، في أعقاب سماح الأخيرة لطلابها العرب تنظيم مظاهرة إحياءً ليوم النكبة، رفعت خلالها الأعلام الفلسطينية. 

Video poster

Video poster

أفاد موقع "يسرائيل هيوم" أن ليبرمان نشر الأربعاء تغريدة كتب فيها "لن نقبل بتلك الأحداث التي شاهدناها في جامعة بن غوريون". وتابع "في المظاهرة التي جرت في جامعة بن غوريون نفذت أعمال وقيل كلام يلغي وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وعليه فقد أمرت بدراسة سلوك إدارة الجامعة بهدف التصرف بإطار صلاحياتي وتقليص ميزانيتها".

يشار إلى أن طلاب الجامعة العرب نظموا يوم الإثنين، تجمعا حاشدا في جامعة بن غوريون في بئر السبع بمناسبة "يوم النكبة" بمبادرة من حزب الجبهة. وفي المقابل، نظم مؤيدو حركة "إم ترتسو" اليمينية مظاهرة في نفس المكان رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية، ووقعت اشتباكات كلامية وجسدية بين الطرفين.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق