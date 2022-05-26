الجيش الإسرائيلي يرفض توفير الحماية لمسيرة "السلام الآن" إلى حومش الاستيطانية السبت المقبل

خطط أعضاء الحركة للتوجه إلى البؤرة الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة للمطالبة بإخلاء المدرسة الدينية

أعلن الجنرال يهودا فوكس، قائد المنطقة الوسطى، أن الجيش الإسرائيلي لن يكون بمقدوره توفير الحماية لمسيرة "السلام الآن" إلى بؤرة حومش يوم السبت المقبل، معللًا ذلك بالقول إن المكوث هناك مخالف للقانون، بحسب النشر في واينت.

وخطط أعضاء الحركة للتوجه إلى البؤرة الاستيطانية غير القانونية شمالي الضفة للمطالبة بإخلاء المدرسة الدينية م هناك. وردا على قرار الجنرال، توجه عضو الكنيست موسي راز من حزب ميرتس إلى وزير الأمن بيني غانتس للسماح بالمسيرة، "على غرار سماحه بمسيرة مماثلة للمستوطنين إلى ذات المكان قبل شهر".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي وافق على توفير الحماية لمسيرة نظمها اليمين الإسرائيلي في نيسان/أبريل المنصرم إلى تلك البؤرة الاستيطانية، شارك فيها نحو ألف شخص، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى للراحل يهودا ديمينتمان، الذي لقي مصرعه على في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالجوار، منذ حوالي أربعة أشهر، وسيوفر الجيش الإسرائيلي الحماية للمتظاهرين.

وتجري معركة قضائية وسياسية وشعبية في محاولة لمنع هدم البؤرة الاستيطانية، وتجمع ما يزيد عن 5000 مستوطن اسرائيلي مطلع هذه السنة، أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، للمطالبة بعدم هدم نواة مستوطنة حوميش شمال نابلس في الضفة الغربية، على ما أوضح موقع واللا. ودعا المتظاهرون الى وقف ما وصفوه بـ "الاستيلاء الفلسطيني على المناطق المفتوحة في الضفة الغربيةوالنقب مشددين على ضرورة تنظيم عملية الإستيطان الشبابية".