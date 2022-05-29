عضو الكنيست اليميني بن غفير يناشد الشرطة فرض النظام من داخل باحات الأقصى

"أتوقع من الشرطة أن تدخل إلى المجمع وتعتقل من يرشقون الحجارة ويقومون بأعمال الشغب، هذه دولة قانون"

وصل عضو الكنيست المعروف بمواقفه اليمينية، إيتامار بن غفير صباح الأحد، إلى الحرم القدسي للاحتفال بيوم القدس الذي ينطوي على معان دينية قومية أبرزها هو "تحرير القدس"، وذلك بعد أن أثارت نيته الوصول إلى المكان الكثير من الجدل وسط المستويات الأمنية التي اعتبرت وصوله إلى هذا المكان عاملا من عوامل تأجيج الأوضاع الأمنية.

وناشد بن غفير الشرطة أن تقوم بعملها حيث قال:" أتوقع أن تقوم الشرطة بفرض النظام في الحرم القدسي أيضًا ". هذا وتمت إحاطة بن غفير أثناء زيارته بإجراءات أمنية مشددة خوفًا على حياته، وذلك على خلفية الكشف عن اعتقال خلية مقدسية، خططت للنيل منه.

ورد بن غفير على صحفية سألته عما إذا كان لا يعتقد أن وجوده هنا يثير مشاعرهم بالقول "نحن نثير مشاعرهم طوال حياتنا، هذا انك تتنفسين يثير مشاعرهم"، حسبما جاء في موقع سروجيم. وأضاف "أتوقع من الشرطة أن تدخل إلى المجمع وتعتقل من يرشقون الحجارة ويقومون بأعمال الشغب، هذه دولة قانون. أتوقع منهم أن يفرضوا النظام في الحرم القدسي وهذا ما يجب فعله."

في غضون ذلك، وصل مئات المصلين بالفعل إلى ساحة حائط المبكى، وهم يرتدون ملابس بيضاء ويقيمون الاحتفالات بالحدث السنوي.